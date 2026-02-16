Politika

"HVALA VAM, DRAGI PRIJATELJU, NA POSETI" Vučić ispratio Alijeva: Do skorog viđenja

В. Н.

16. 02. 2026. u 10:02

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ispratio je predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva.

ХВАЛА ВАМ, ДРАГИ ПРИЈАТЕЉУ, НА ПОСЕТИ Вучић испратио Алијева: До скорог виђења

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Bila mi je velika čast da ugostim predsednika Alijeva i da zajedno radimo na jačanju sveukupnih odnosa Srbije i Azerbejdžana. Ova poseta potvrda je naših vrednosti i vizije koji otvaraju nove mogućnosti za saradnju i prosperitet oba naroda. Hvala Vam, dragi prijatelju, na poseti! Do skorog viđenja - objavio je predsednik Vučić na svom Instagram nalogu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba tima sveta sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)
Košarka

0 5

JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)

"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla. Nije se proslavio, ali... za njega to i nije čudno - on ne pridaje veliki značaj ovim revijalnim susretima, iako je ovoga puta - to bilo kao u stara dobra vremena, istinski spektakluarno. A nadasve uzbudljivo.

16. 02. 2026. u 01:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIKOLA JOKIĆ ISPREPADAO BARAKA OBAMU! Dibidus neočekivana scena na NBA Ol-star utakmici! (VIDEO)

NIKOLA JOKIĆ ISPREPADAO BARAKA OBAMU! Dibidus neočekivana scena na NBA Ol-star utakmici! (VIDEO)