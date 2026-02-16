"HVALA VAM, DRAGI PRIJATELJU, NA POSETI" Vučić ispratio Alijeva: Do skorog viđenja
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ispratio je predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva.
- Bila mi je velika čast da ugostim predsednika Alijeva i da zajedno radimo na jačanju sveukupnih odnosa Srbije i Azerbejdžana. Ova poseta potvrda je naših vrednosti i vizije koji otvaraju nove mogućnosti za saradnju i prosperitet oba naroda. Hvala Vam, dragi prijatelju, na poseti! Do skorog viđenja - objavio je predsednik Vučić na svom Instagram nalogu.
Preporučujemo
VUČIĆ NA RADNOM DORUČKU SA ALIJEVIM: Ponosan na naše prijateljstvo i stabilne odnose
16. 02. 2026. u 08:53
TAČNO U PODNE: Vučić uručuje odlikovanja povodom Sretenja - Dana državnosti
16. 02. 2026. u 08:10
BRISANjE GRANICA HUMANOSTI: Mete Milica i Danilo Vučić
15. 02. 2026. u 19:31
BURDž KALIFA VEČERAS U BOJAMA SRPSKE ZASTAVE: Neverovatan snimak iz Dubaija (VIDEO)
15. 02. 2026. u 17:24
PUTIN PISAO VUČIĆU: Poželeo mu zdravlje i uspehe, a građanima Srbije sreću i prosperitet
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je danas čestitku predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina povodom Dana državnosti Republike Srbije, u kojoj mu je ruski lider poželeo zdravlje i uspehe, a građanima Srbije sreću i prosperitet, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
13. 02. 2026. u 12:40
STRADALI MLADIĆ SIN POZNATOG MUZIČARA: Novi detalji nesreće u Sarajevu
ERDOAN Morankić (23), koji je stradao u tramvajskoj nesreći u Sarajevu, sin je poznatog muzičara iz Brčkog Armana Morankića, piše portal sarajevskog Avaza.
13. 02. 2026. u 12:05
Danju spasavao živote u bolnici, noću se pretvarao u MONSTRUMA: Jeziva istina otkrivena godinama kasnije
POLICIJA veruje da je Kris Revak, koji je izvršio samoubistvo nakon što je optužen za ubistvo, možda bio serijski ubica. Njegov život i dela krili su mračnu stranu koja je šokirala istražitelje.
15. 02. 2026. u 09:19
Komentari (0)