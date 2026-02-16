Politika

VUČIĆ NA RADNOM DORUČKU SA ALIJEVIM: Ponosan na naše prijateljstvo i stabilne odnose

16. 02. 2026.

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ugostio je na radnom doručku predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Na radnom doručku sa predsednikom Alijevim u opuštenoj i srdačnoj atmosferi diskutovali smo o dodatnom jačanju prijateljstva i strateškog partnerstva naših zemalja. Sumirali smo posetu i razgovarali o projektima koji mogu da našu saradnju u energetici, infrastrukturom povezivanju i ekonomiji dignu na još viši nivo. Ponosan na naše prijateljstvo i stabilne odnose usmerene na konkretne rezultate - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.

