ODLIČNI SU I KAO PREDJELO I KAO GLAVNO JELO: Punjeni šampinjoni

Kada niste mnogo gladni ove ukusne punjene pečurke mogu vas sasvim lepo zasititi, uz salatu i čašu dobrog pića.

Foto: Depositphotos

Potrebno je:

- 700 g šampinjona (velikih)



Priprema:

- 100 g sira- 3 kašike milerama- jaje- manja glavica crvenog luka- 2 čena belog luka- malo peršuna u prahu- maslinovo ulje- mešavina suvih biljnih začina

Očistite i operite pečurke. Peteljke odvojte od „kapica“ pa ih usitnite u secku. „Kapice“ poređajte u pek-papirom obložen pleh, pa ih punite smesom koju ćete pripremiti na sledeći način: obe vrste luka sitno iseckajte i prodinstajte na maslinovom ulju, pa im dodajte šunku iseckanu na kockice i, prethodno usitnjene, peteljke pečuraka. Dinstajte 10 minuta, na srednjoj temperaturi, dodajte malo mešavine suvih biljnih začina i peršuna u prahu, pa ostavite smesu da se prohladi. U prohlađenu smesu dodajte na kockice iseckan sir (ostavite malo sira za rendanje), mileram i jaje. Sve dobro sjedinite i time punite „kapice“ šampinjona.

Na punjene šampinjone narendajte malo sira i stavite ih da se peku u rerni, prethodno zagrejanoj na 180 stepeni, oko 20 minuta.