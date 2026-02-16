Ručak dana

ODLIČNI SU I KAO PREDJELO I KAO GLAVNO JELO: Punjeni šampinjoni

Bojana Jovanović

16. 02. 2026. u 07:00

Kada niste mnogo gladni ove ukusne punjene pečurke mogu vas sasvim lepo zasititi, uz salatu i čašu dobrog pića.

ОДЛИЧНИ СУ И КАО ПРЕДЈЕЛО И КАО ГЛАВНО ЈЕЛО: Пуњени шампињони

Foto: Depositphotos

Potrebno je:

- 700 g šampinjona (velikih)

- 200 g šunke
- 100 g sira
- 3 kašike milerama
- jaje
- manja glavica crvenog luka
- 2 čena belog luka
- malo peršuna u prahu
- maslinovo ulje
- mešavina suvih biljnih začina

 

Priprema: 

Očistite i operite pečurke. Peteljke odvojte od „kapica“ pa ih usitnite u secku. „Kapice“ poređajte u pek-papirom obložen pleh, pa ih punite smesom koju ćete pripremiti na sledeći način: obe vrste luka sitno iseckajte i prodinstajte na maslinovom ulju, pa im dodajte šunku iseckanu na kockice i, prethodno usitnjene, peteljke pečuraka. Dinstajte 10 minuta, na srednjoj temperaturi, dodajte malo mešavine suvih biljnih začina i peršuna u prahu, pa ostavite smesu da se prohladi. U prohlađenu smesu dodajte na kockice iseckan sir (ostavite malo sira za rendanje), mileram i jaje. Sve dobro sjedinite i time punite „kapice“ šampinjona.

Na punjene šampinjone narendajte malo sira i stavite ih da se peku u rerni, prethodno zagrejanoj na 180 stepeni, oko 20 minuta.

