TOST SA AVOKADOM, JAJETOM I PRŠUTOM: Hranljiv doručak bogat proteinima
Jednostavan, ukusan i zasitan doručak koji se brzo priprema, a pruža dovoljno energije za uspešan početak dana.
Sastojci
- 2 kriške hleba
- 1 zreli avokado
- 1 čen belog luka, sitno iseckan
- Nekoliko kapi limunovog soka
- 2 jaja
- Čeri paradajz, prepolovljen
- Nekoliko listova pršute
- 1 manja glavica crvenog luka, sitno iseckana
- vež peršun, sitno iseckan
- So i biber po ukusu
- Ekstra devičansko maslinovo ulje
Priprema:
Kriške hleba poprskajte maslinovim uljem i prepecite u zagrejanom tiganju sa obe strane dok ne dobiju zlatno-braon boju. U istom tiganju ispržite jaja na malo maslinovog ulja i začinite ih solju i biberom. Avokado izgnječite viljuškom, dodajte beli luk, limunov sok, so i biber, pa dobro izmešajte. Namažite pripremljeni avokado na topli tost, preko stavite prženo jaje, a zatim dodajte pršutu, čeri paradajz i crveni luk. Pospite svežim peršunom i po želji dodajte još malo bibera.
Prijatno!
