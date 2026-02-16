Peciva i pite

TOST SA AVOKADOM, JAJETOM I PRŠUTOM: Hranljiv doručak bogat proteinima

Milena Tomasevic

16. 02. 2026. u 08:00

Jednostavan, ukusan i zasitan doručak koji se brzo priprema, a pruža dovoljno energije za uspešan početak dana.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 kriške hleba
  • 1 zreli avokado
  • 1 čen belog luka, sitno iseckan
  • Nekoliko kapi limunovog soka
  • 2 jaja
  • Čeri paradajz, prepolovljen
  • Nekoliko listova pršute
  • 1 manja glavica crvenog luka, sitno iseckana
  • vež peršun, sitno iseckan
  • So i biber po ukusu
  • Ekstra devičansko maslinovo ulje

Priprema:

Kriške hleba poprskajte maslinovim uljem i prepecite u zagrejanom tiganju sa obe strane dok ne dobiju zlatno-braon boju. U istom tiganju ispržite jaja na malo maslinovog ulja i začinite ih solju i biberom. Avokado izgnječite viljuškom, dodajte beli luk, limunov sok, so i biber, pa dobro izmešajte. Namažite pripremljeni avokado na topli tost, preko stavite prženo jaje, a zatim dodajte pršutu, čeri paradajz i crveni luk. Pospite svežim peršunom i po želji dodajte još malo bibera.

Prijatno!

