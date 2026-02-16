MUK: Gledaoci u "Utisku nedelje" sasuli istinu u lice Olji Bećković (VIDEO)
U EMISIJI "Utisak nedelje" gledaoci su poručili Olji Bećković da zdravstveni sistem sada funkcioniše mnogo bolje nego pre, iako je voditeljka sve vreme ulagala veliki napor da ih ubedi u suprotno.
Gosti "Utiska nedelje" i Olja Bećković su se sat i po vremena mučili da gledaocima objasne kako je Vučić uništio srpsko zdravstvo a onda su ih građani za telefonom urnisali.
- Ja sam od 1992. onkološki pacijent i imam razna iskustva. I lepa i ružna. Htela bih da pohvalim, u januaru sam imala sepsu i uspešno sam izlečena, spasili su mi život u Zemunskoj bolnici! Inače, imala sam iskustva i 2008. kada sam takođe imala jednu operaciju kada su mi otvoreno tražili 2.000 evra "za čašćavanje" lekara! Naše zdravstvo je obolelo odavno, od vremena ministra Tomice Milosavljevića! - rekla je gledateljka.
Potom se javio gledatelj, koji je takođe podelio svoje pozitivno iskustvo.
- Ja sam operisao srce na Dedinju u Institutu za kardiovaskularne bolesti i ja nemam niti jedan loš komentar! Bio sam potpuno bez ikakve veze, bez uputa...ja sam tamo došao i prezadovoljan sam bio i uslovima, i osobljem i uspela je operacija! Prošle godine sam imao intervenciju na Banjici u Ortopedskoj bolnici i tamo su me primili i sve završili!
