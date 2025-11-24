SALATA OD PASULJA I PILEĆIH PRSA: Priprema je jednostavna, a rezultat je salata koja uvek oduševljava

Ova salata je izuzetno hranljiva, sočna i aromatična — idealna kao kompletan obrok ili kao bogato predjelo. Sočna pileća prsa, mekan pasulj, hrskavi orasi i svežina nara, uz mirisni korijander, stvaraju savršenu kombinaciju ukusa.

FOTO: Novosti

Sastojci

500 gr pilećih prsa

1 kašika kuvanog pasulja (ili više po želji; preporučuje se 150–200 gr kuvanog pasulja)

100 gr oraha

zrna jednog nara (ili po ukusu)

svež korijander po ukusu

so i biber

1 kašičica mešavine začina bosiljak, biber, kopar, šafran

majonez (2–3 kašike, ili po ukusu)

Priprema

1. Priprema pilećih prsa

Pileća prsa skuvajte u slanoj vodi ili ispecite/ispržite dok ne budu potpuno termički obrađena. Ostavite da se prohlade pa ih isecite na kockice ili iscepkajte na vlakna.

2. Priprema ostalih sastojaka

Ako koristite suv pasulj — skuvajte ga unapred (ili koristite kuvani/pasulj iz konzerve). Orahe sitno iseckajte ili blago ispržite na suvom tiganju radi jače arome. Nar očistite i pripremite zrna. Korijander sitno iseckajte.

3. Mešanje salate

U većoj posudi pomešajte piletinu, pasulj, orahe i zrna nara. Dodajte korijander, pa začinite solju, biberom i mešavinom začina. Ubacite majonez i sve nežno promešajte da se sastojci ravnomerno ujedine.

4. Serviranje

Salatu možete poslužiti odmah ili je ostaviti u frižideru 20–30 minuta da se ukusi lepše prožmu. Po želji, dodajte još zrna nara ili orašastih plodova preko vrha za lepši vizuelni utisak.

Uživajte!