SALATA OD PASULJA I PILEĆIH PRSA: Priprema je jednostavna, a rezultat je salata koja uvek oduševljava
Ova salata je izuzetno hranljiva, sočna i aromatična — idealna kao kompletan obrok ili kao bogato predjelo. Sočna pileća prsa, mekan pasulj, hrskavi orasi i svežina nara, uz mirisni korijander, stvaraju savršenu kombinaciju ukusa.
Sastojci
- 500 gr pilećih prsa
- 1 kašika kuvanog pasulja (ili više po želji; preporučuje se 150–200 gr kuvanog pasulja)
- 100 gr oraha
- zrna jednog nara (ili po ukusu)
- svež korijander po ukusu
- so i biber
- 1 kašičica mešavine začina bosiljak, biber, kopar, šafran
- majonez (2–3 kašike, ili po ukusu)
Priprema
1. Priprema pilećih prsa
Pileća prsa skuvajte u slanoj vodi ili ispecite/ispržite dok ne budu potpuno termički obrađena. Ostavite da se prohlade pa ih isecite na kockice ili iscepkajte na vlakna.
2. Priprema ostalih sastojaka
Ako koristite suv pasulj — skuvajte ga unapred (ili koristite kuvani/pasulj iz konzerve). Orahe sitno iseckajte ili blago ispržite na suvom tiganju radi jače arome. Nar očistite i pripremite zrna. Korijander sitno iseckajte.
3. Mešanje salate
U većoj posudi pomešajte piletinu, pasulj, orahe i zrna nara. Dodajte korijander, pa začinite solju, biberom i mešavinom začina. Ubacite majonez i sve nežno promešajte da se sastojci ravnomerno ujedine.
4. Serviranje
Salatu možete poslužiti odmah ili je ostaviti u frižideru 20–30 minuta da se ukusi lepše prožmu. Po želji, dodajte još zrna nara ili orašastih plodova preko vrha za lepši vizuelni utisak.
Uživajte!
