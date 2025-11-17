MEDENJAK SA GRIZ KREMOM: Tradicionalni ukus koji uvek uspe
OVA torta je jedan od onih kolača koji u trenutku ispune kuću mirisom meda i čokolade. Mekane kore, nežan griz krem i bogat čokoladni preliv čine savršenu kombinaciju koja se topi u ustima.
Sastojci
- 600 gr univerzalnog brašna
- 200 gr šećera
- 2 jaja
- 2 kašike kakaoa
- 2 kašike meda
- 200 gr putera
- 2 kašičice sode bikarbone
- 2 kašike mleka
Za griz krem:
- 750 ml mleka
- 5 kašika griza
- 200 gr putera
- 150 gr šećera
- 1 pakovanje vanilin šećera
Za preliv:
- 100 gr crne čokolade
- 3 kašike mleka
- 1 kašika putera
- šaka seckanih orašastih plodova (po želji)
Upustvo za pripremu
1. Priprema kora
Zagrejte rernu na 180°C. U šerpi otopite puter sa medom i mlekom, pa ostavite da se prohladi. U većoj posudi pomešajte brašno, šećer, kakao i sodu bikarbonu. Dodajte jaja i otopljenu puter-med smesu, pa mešajte dok ne dobijete glatko testo. Podelite testo na 3–4 jednaka dela. Razvaljajte svaki deo i pecite kore pojedinačno 8–10 minuta.
2. Priprema griz krema
U šerpi kuvajte mleko i postepeno dodajte griz, uz stalno mešanje. Kuvajte dok se ne zgusne, zatim sklonite sa šporeta i ostavite da se ohladi. Umutite puter sa šećerom i vanilinom. Umešajte puter u ohlađeni griz i mutite dok krem ne postane potpuno glatak i nežan.
3. Slaganje torte
Dodajte krem između svake kore i blago pritisnite kako bi se slojevi spojili. Pripremite glazuru tako što ćete otopiti čokoladu, puter i mleko. Prelijte preko torte i, ako želite, pospite orašastim plodovima. Ostavite u frižideru najmanje 12 sati da omekša i upije arome.
Uživajte!
Preporučujemo
KARAMEL KOCKE: Miris detinjstva na vašem stolu
11. 11. 2025. u 14:30
RECEPT ZA KOLAČ SA JABUKAMA: Sa ovom poslasticom ne možete pogrešiti (VIDEO)
15. 11. 2025. u 10:30
ČOKOLADNA TORTA: Recept za kremasto savršenu tortu
15. 11. 2025. u 21:00
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)