MEDENJAK SA GRIZ KREMOM: Tradicionalni ukus koji uvek uspe

Milena Tomasevic

17. 11. 2025. u 11:00

OVA torta je jedan od onih kolača koji u trenutku ispune kuću mirisom meda i čokolade. Mekane kore, nežan griz krem i bogat čokoladni preliv čine savršenu kombinaciju koja se topi u ustima.

МЕДЕЊАК СА ГРИЗ КРЕМОМ: Традиционални укус који увек успе

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:
  • 600 gr univerzalnog brašna
  • 200 gr šećera
  • 2 jaja
  • 2 kašike kakaoa
  • 2 kašike meda
  • 200 gr putera
  • 2 kašičice sode bikarbone
  • 2 kašike mleka

Za griz krem:

  • 750 ml mleka
  • 5 kašika griza
  • 200 gr putera
  • 150 gr šećera
  • 1 pakovanje vanilin šećera

Za preliv:

  • 100 gr crne čokolade
  • 3 kašike mleka
  • 1 kašika putera
  • šaka seckanih orašastih plodova (po želji)

Upustvo za pripremu
1. Priprema kora

Zagrejte rernu na 180°C. U šerpi otopite puter sa medom i mlekom, pa ostavite da se prohladi. U većoj posudi pomešajte brašno, šećer, kakao i sodu bikarbonu. Dodajte jaja i otopljenu puter-med smesu, pa mešajte dok ne dobijete glatko testo. Podelite testo na 3–4 jednaka dela. Razvaljajte svaki deo i pecite kore pojedinačno 8–10 minuta.

2. Priprema griz krema

U šerpi kuvajte mleko i postepeno dodajte griz, uz stalno mešanje. Kuvajte dok se ne zgusne, zatim sklonite sa šporeta i ostavite da se ohladi. Umutite puter sa šećerom i vanilinom. Umešajte puter u ohlađeni griz i mutite dok krem ne postane potpuno glatak i nežan.

3. Slaganje torte

Dodajte krem između svake kore i blago pritisnite kako bi se slojevi spojili. Pripremite glazuru tako što ćete otopiti čokoladu, puter i mleko. Prelijte preko torte i, ako želite, pospite orašastim plodovima. Ostavite u frižideru najmanje 12 sati da omekša i upije arome.

Uživajte!

