SLAVSKI KOLAČIĆI SA DŽEMOM: Mirisna tradicija u svakom zalogaju
Kad se u domu oseti miris svežih kolača, zna se – slava je blizu. Ovi neodoljivi, hrskavi kolačići sa džemom nisu samo ukusni, već i pravi simbol topline doma, pažnje i ljubavi koju delimo sa porodicom i gostima. Jednostavni za pripremu, a savršeni za svečanu trpezu, ovi kolačići se tope u ustima i bude uspomene na bakinu kuhinju.
Sastojci:
- 210 gr brašna
- 150 gr putera (zamrznutog)
- 2 žumanca
- 80 gr šećera u prahu (+ za posipanje)
- anvila po ukusu
- 60 gr džema od kajsija
- 60 gr džema od jagoda
Priprema:
U blender ili procesor dodajte zamrznuti puter i brašno, izmrvite do peskaste teksture. Ubacite žumanca, šećer u prahu i vanilu. Blendajte do glatke, homogene mase. Oblikujte u kuglu, umotajte u kesu za hranu i ohladite u frižideru 1 sat.
Testo podelite na 4 dela, svaki razvijte u rolnu. Od svake režite i pravite kuglice po 10 gr ukupno 50 komada. Poređajte na papir za pečenje. Napravite udubljenje u sredini kuglica drvenom kašikom. U prethodno zagrejanoj rerni pecite na 180°C, 15 minuta.
Odmah nakon pečenja, izvadite kolačiće iz pleha. Sipajte džem ili marmeladu u rupice, pospite šećerom u prahu.
Uživajte!
