BRAUNI: Čokoladni hrskavi kolač
Jednostavan i brz recept za najbolje brauni kolače – hrskavi spolja, mekani iznutra, puni čokoladnog ukusa!
Sastojci:
- 200 gr čokolade
- 200 gr neslanog putera
- 3 jaja
- 270 gr šećera (1 ½ šolje)
- 2 kašike espreso kafe (opciono)
- 3 kašike kakao praha
- 1 šolja brašna (120 g)
Priorema
Zagrejte rernu na 180°C i obložite pleh (20x20 cm) papirom za pečenje. Otopite čokoladu i puter. Umutite jaja i šećer, dodajte otopljenu čokoladu i kafu. Umešajte brašno i kakao.Sipajte u pleh i pecite 35–40 minuta.Ohladite pre sečenja.
Uživajte!
