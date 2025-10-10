Torte i kolači

BRAUNI: Čokoladni hrskavi kolač

Milena Tomasevic

10. 10. 2025. u 14:30

Jednostavan i brz recept za najbolje brauni kolače – hrskavi spolja, mekani iznutra, puni čokoladnog ukusa!

БРАУНИ: Чоколадни хрскави колач

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 200 gr čokolade
  • 200 gr neslanog putera
  • 3 jaja
  • 270 gr šećera (1 ½ šolje)
  • 2 kašike espreso kafe (opciono)
  • 3 kašike kakao praha
  • 1 šolja brašna (120 g)

Priorema

Zagrejte rernu na 180°C i obložite pleh (20x20 cm) papirom za pečenje. Otopite čokoladu i puter. Umutite jaja i šećer, dodajte otopljenu čokoladu i kafu. Umešajte brašno i kakao.Sipajte u pleh i pecite 35–40 minuta.Ohladite pre sečenja.

Uživajte!

