PAUND KOLAČ SA KREM SIROM I ORASIMA: Recept za tradicionalni engleski kolač
Kada poželite da na stolu imate poslasticu koja spaja jednostavnost pripreme i bogatstvo ukusa, paund kolač je pravi izbor. Ovaj klasični desert, poreklom iz engleske kuhinje, dobio je ime po tome što se u originalu pravio od jednakih delova brašna, putera, jaja i šećera.
Sastojci:
- 200 gr krem sira (na sobnoj temperaturi)
- 200 gr šećera
- 3 velika jaja
- 200 gr putera (na sobnoj temperaturi)
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 250 gr pšeničnog brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- 1/2 kašičice soli
- 100 gr krupno seckanih oraha
- 1/2 šolje mleka
Priprema:
Zagrevanje i pleh – Zagrejte rernu na 180°C i podmažite pleh za hleb (23x13 cm).
Kremasta osnova – Umutite krem sir i puter dok ne postanu penasti. Dodajte šećer i jaja, jedno po jedno, pa ubacite i vanilu.
Suvi sastojci – Posebno prosejte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte u smesu naizmenično sa mlekom.
Orasi – Umešajte seckane orahe špatulom.
Pečenje – Sipajte testo u pleh i pecite 40–50 minuta. Ako kolač brzo porumeni, pokrijte ga folijom.
Serviranje – Ohladite, izvadite iz pleha i uživajte u savršenim kriškama!
Savet plus: Za svečani izgled, posipajte kolač šećerom u prahu ili prelijte laganom glazurom od limuna.
Uživajte!
