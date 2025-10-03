PAUND KOLAČ SA KREM SIROM I ORASIMA: Recept za tradicionalni engleski kolač

Kada poželite da na stolu imate poslasticu koja spaja jednostavnost pripreme i bogatstvo ukusa, paund kolač je pravi izbor. Ovaj klasični desert, poreklom iz engleske kuhinje, dobio je ime po tome što se u originalu pravio od jednakih delova brašna, putera, jaja i šećera.

FOTO: Novosti

Sastojci:

200 gr krem sira (na sobnoj temperaturi)

200 gr šećera

3 velika jaja

200 gr putera (na sobnoj temperaturi)

1 kašičica ekstrakta vanile

250 gr pšeničnog brašna

1 kašičica praška za pecivo

1/2 kašičice soli

100 gr krupno seckanih oraha

1/2 šolje mleka

Priprema:

Zagrevanje i pleh – Zagrejte rernu na 180°C i podmažite pleh za hleb (23x13 cm).

Kremasta osnova – Umutite krem sir i puter dok ne postanu penasti. Dodajte šećer i jaja, jedno po jedno, pa ubacite i vanilu.

Suvi sastojci – Posebno prosejte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte u smesu naizmenično sa mlekom.

Orasi – Umešajte seckane orahe špatulom.

Pečenje – Sipajte testo u pleh i pecite 40–50 minuta. Ako kolač brzo porumeni, pokrijte ga folijom.

Serviranje – Ohladite, izvadite iz pleha i uživajte u savršenim kriškama!

Savet plus: Za svečani izgled, posipajte kolač šećerom u prahu ili prelijte laganom glazurom od limuna.

Uživajte!