PAUND KOLAČ SA KREM SIROM I ORASIMA: Recept za tradicionalni engleski kolač

Milena Tomasevic

03. 10. 2025. u 08:00

Kada poželite da na stolu imate poslasticu koja spaja jednostavnost pripreme i bogatstvo ukusa, paund kolač je pravi izbor. Ovaj klasični desert, poreklom iz engleske kuhinje, dobio je ime po tome što se u originalu pravio od jednakih delova brašna, putera, jaja i šećera.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 200 gr krem sira (na sobnoj temperaturi)
  • 200 gr šećera
  • 3 velika jaja
  • 200 gr putera (na sobnoj temperaturi)
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 250 gr pšeničnog brašna
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 1/2 kašičice soli
  • 100 gr krupno seckanih oraha
  • 1/2 šolje mleka

Priprema:

Zagrevanje i pleh – Zagrejte rernu na 180°C i podmažite pleh za hleb (23x13 cm).

Kremasta osnova – Umutite krem sir i puter dok ne postanu penasti. Dodajte šećer i jaja, jedno po jedno, pa ubacite i vanilu.

Suvi sastojci – Posebno prosejte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte u smesu naizmenično sa mlekom.

Orasi – Umešajte seckane orahe špatulom.

Pečenje – Sipajte testo u pleh i pecite 40–50 minuta. Ako kolač brzo porumeni, pokrijte ga folijom.

Serviranje – Ohladite, izvadite iz pleha i uživajte u savršenim kriškama!

Savet plus: Za svečani izgled, posipajte kolač šećerom u prahu ili prelijte laganom glazurom od limuna.

Uživajte!

