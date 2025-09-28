Torte i kolači

SNIKERS TORTA BEZ PEČENJA: Recept za neodoljivu poslasticu

Milena Tomasevic

28. 09. 2025. u 08:22

Ako ste ljubitelji kombinacije karamele, kikirikija i čokolade, ova Snikers torta bez pečenja osvojiće vas na prvi zalogaj. Lako se pravi, ne zahteva rernu i uvek ostavlja utisak kao da je reč o desertu iz najbolje poslastičarnice.

СНИКЕРС ТОРТА БЕЗ ПЕЧЕЊА: Рецепт за неодољиву посластицу

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 400 gr keksa
  • 500 ml pavlake za šlag (30% ili 36%)
  • 500 gr maskarpone sira
  • 200 gr kajmaka
  • 100 gr seckanog slanog kikirikija
  • 100 gr crne čokolade
  • ½ šolje šećera u prahu
  • 1 kašika želatina

Priprema:

Podloga:

Obložite pleh (otprilike 24×24 cm) papirom za pečenje. Na dno ređajte prvi sloj keksa.

Krem:

Umutite šlag do čvrstih vrhova, dodajte šećer u prahu na kraju. U drugoj posudi umutite maskarpone, pa lagano umešajte u šlag.Želatin rastvorite u malo vruće vode, ohladite i dodajte u krem.

Slaganje:

Polovinu krema rasporedite preko keksa. Prekrijte novim slojem keksa. Prelijte otopljenu čokoladu i pospite seckanim kikirikijem. Nastavite sa slojevima: keks → ostatak krema → keks.

Glazura:

Ostavljenu čokoladu otopite na pari i prelijte preko torte. Pospite seckanim kikirikijem za finalni ukus.

Hlađenje:

Tortu ostavite u frižideru najmanje 4 sata (idealno preko noći).

Uživajte!

