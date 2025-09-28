SNIKERS TORTA BEZ PEČENJA: Recept za neodoljivu poslasticu
Ako ste ljubitelji kombinacije karamele, kikirikija i čokolade, ova Snikers torta bez pečenja osvojiće vas na prvi zalogaj. Lako se pravi, ne zahteva rernu i uvek ostavlja utisak kao da je reč o desertu iz najbolje poslastičarnice.
Sastojci:
- 400 gr keksa
- 500 ml pavlake za šlag (30% ili 36%)
- 500 gr maskarpone sira
- 200 gr kajmaka
- 100 gr seckanog slanog kikirikija
- 100 gr crne čokolade
- ½ šolje šećera u prahu
- 1 kašika želatina
Priprema:
Podloga:
Obložite pleh (otprilike 24×24 cm) papirom za pečenje. Na dno ređajte prvi sloj keksa.
Krem:
Umutite šlag do čvrstih vrhova, dodajte šećer u prahu na kraju. U drugoj posudi umutite maskarpone, pa lagano umešajte u šlag.Želatin rastvorite u malo vruće vode, ohladite i dodajte u krem.
Slaganje:
Polovinu krema rasporedite preko keksa. Prekrijte novim slojem keksa. Prelijte otopljenu čokoladu i pospite seckanim kikirikijem. Nastavite sa slojevima: keks → ostatak krema → keks.
Glazura:
Ostavljenu čokoladu otopite na pari i prelijte preko torte. Pospite seckanim kikirikijem za finalni ukus.
Hlađenje:
Tortu ostavite u frižideru najmanje 4 sata (idealno preko noći).
Uživajte!
