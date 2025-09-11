TIKVICE U SLATKO-KISELOM SOSU: Recept za salatu za sve prilike
Osvežavajuće, blago ljutkaste i mirisne – tikvice u slatko-kiselom sosu savršene su uz meso sa roštilja, kao prilog za večeru ili kao zimnica u tegli. Jednom kada ih probate, postaće stalni gost vaše trpeze.
Sastojci:
- 2 kg mladih tikvica
- 2 crvene paprike
- 3 šargarepe
- 2 crna luka
- 1 glavica belog luka
- 2 ljute papričice (po želji)
- 200 ml 10% alkoholnog sirćeta
- 200 ml ulja
- 300 gr šećera
- 250 ml paradajz pasate (ili razblaženog pirea)
- 2 kašike soli
- 2 kašičice mlevenog bibera
- 1 kašičica čili praha (po želji)
- šaka svežeg peršuna
- susam za posipanje
Priprema:
Tikvice isecite na polumesece, šargarepu na trakice, crni luk na kriške, beli luk izgnječite, a čili sitno iseckajte. U velikoj šerpi prokuvajte sirće, ulje, šećer, paradajz, so i biber. Dodajte povrće i kuvajte oko 20 minuta, povremeno mešajući. Umešajte seckani peršun i začine po ukusu. Poslužite posuto susamom ili vruće sipajte u sterilisane tegle i ostavite da se marinira 15 minuta.
Savet:
Ove tikvice su jedna od onih zimnica koje uvek prve nestanu iz ostave – najbolje se slažu uz meso, pirinač ili u sendviču umesto salate.
Prijatno!
