TIKVICE U SLATKO-KISELOM SOSU: Recept za salatu za sve prilike

Osvežavajuće, blago ljutkaste i mirisne – tikvice u slatko-kiselom sosu savršene su uz meso sa roštilja, kao prilog za večeru ili kao zimnica u tegli. Jednom kada ih probate, postaće stalni gost vaše trpeze.

FOTO: Novosti

Sastojci:

2 kg mladih tikvica

2 crvene paprike

3 šargarepe

2 crna luka

1 glavica belog luka

2 ljute papričice (po želji)

200 ml 10% alkoholnog sirćeta

200 ml ulja

300 gr šećera

250 ml paradajz pasate (ili razblaženog pirea)

2 kašike soli

2 kašičice mlevenog bibera

1 kašičica čili praha (po želji)

šaka svežeg peršuna

susam za posipanje

Priprema:

Tikvice isecite na polumesece, šargarepu na trakice, crni luk na kriške, beli luk izgnječite, a čili sitno iseckajte. U velikoj šerpi prokuvajte sirće, ulje, šećer, paradajz, so i biber. Dodajte povrće i kuvajte oko 20 minuta, povremeno mešajući. Umešajte seckani peršun i začine po ukusu. Poslužite posuto susamom ili vruće sipajte u sterilisane tegle i ostavite da se marinira 15 minuta.

Savet:

Ove tikvice su jedna od onih zimnica koje uvek prve nestanu iz ostave – najbolje se slažu uz meso, pirinač ili u sendviču umesto salate.

Prijatno!