TIKVICE U SLATKO-KISELOM SOSU: Recept za salatu za sve prilike

Milena Tomasevic

11. 09. 2025. u 08:14

Osvežavajuće, blago ljutkaste i mirisne – tikvice u slatko-kiselom sosu savršene su uz meso sa roštilja, kao prilog za večeru ili kao zimnica u tegli. Jednom kada ih probate, postaće stalni gost vaše trpeze.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 kg mladih tikvica
  • 2 crvene paprike
  • 3 šargarepe
  • 2 crna luka
  • 1 glavica belog luka
  • 2 ljute papričice (po želji)
  • 200 ml 10% alkoholnog sirćeta
  • 200 ml ulja
  • 300 gr šećera
  • 250 ml paradajz pasate (ili razblaženog pirea)
  • 2 kašike soli
  • 2 kašičice mlevenog bibera
  • 1 kašičica čili praha (po želji)
  • šaka svežeg peršuna
  • susam za posipanje

Priprema:

Tikvice isecite na polumesece, šargarepu na trakice, crni luk na kriške, beli luk izgnječite, a čili sitno iseckajte. U velikoj šerpi prokuvajte sirće, ulje, šećer, paradajz, so i biber. Dodajte povrće i kuvajte oko 20 minuta, povremeno mešajući. Umešajte seckani peršun i začine po ukusu. Poslužite posuto susamom ili vruće sipajte u sterilisane tegle i ostavite da se marinira 15 minuta.

Savet:
Ove tikvice su jedna od onih zimnica koje uvek prve nestanu iz ostave – najbolje se slažu uz meso, pirinač ili u sendviču umesto salate.

Prijatno!

