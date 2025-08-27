HLADNA ČOKOLADNA TORTA: Recept za savršenu čokoladnu tortu

Lagana, kremasta i osvežavajuća – ova hladna čokoladna torta bez pečenja idealan je izbor za sve ljubitelje čokolade. Savršena je i za svečane prilike i za brz, sladak užitak kod kuće.

FOTO: Novosti

200 gr keksa

100 gr otopljenog putera

100 gr šećera

50 gr kakaoa

30 ml mleka

200 gr čokolade

100 ml šlaga

Prvo ručno izlomite keks na sitne komadiće. Stavite ih u posudu i dodajte kakao. Dodajte šećer, otopljeni puter. Dobro izmešajte sve sastojke, a zatim dodajte 30 ml mleka. Sastojke u posudi stavite na pleh za pečenje, dobro poravnavajući celu osnovu torte. Posudu stavite u frižider na 30 minuta kako bi osnova postala jedno telo. Iseckanu čokoladu stavite u posudu, a zatim joj dodajte topli desertni krem. Umešajte čokoladu da se formira čokoladni krem kojim premažemo površinu deserta. Tortu stavite u frižider na sat vremena.

Prijatno!