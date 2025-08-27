Torte i kolači

HLADNA ČOKOLADNA TORTA: Recept za savršenu čokoladnu tortu

Milena Tomasevic

27. 08. 2025. u 11:49

Lagana, kremasta i osvežavajuća – ova hladna čokoladna torta bez pečenja idealan je izbor za sve ljubitelje čokolade. Savršena je i za svečane prilike i za brz, sladak užitak kod kuće.

ХЛАДНА ЧОКОЛАДНА ТОРТА: Рецепт за савршену чоколадну торту

FOTO: Novosti

  • 200 gr keksa 
  • 100 gr otopljenog putera
  • 100 gr šećera
  • 50 gr kakaoa
  • 30 ml mleka
  • 200 gr čokolade
  • 100 ml šlaga

Prvo ručno izlomite keks na sitne komadiće. Stavite ih u posudu i dodajte kakao. Dodajte šećer, otopljeni puter. Dobro izmešajte sve sastojke, a zatim dodajte 30 ml mleka. Sastojke u posudi stavite na pleh za pečenje, dobro poravnavajući celu osnovu torte. Posudu stavite u frižider na 30 minuta kako bi osnova postala jedno telo. Iseckanu čokoladu stavite u posudu, a zatim joj dodajte topli desertni krem. Umešajte čokoladu da se formira čokoladni krem kojim premažemo površinu deserta. Tortu stavite u frižider na sat vremena. 

Prijatno!

