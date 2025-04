MOHITO TORTA: Očaravajuća poslastica neodoljivog ukusa

Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, često među najnovije a najvažnije vesti svrstava one kojima je tema, kako to Rusi zovu, "Specijalna vojna operacija". Međutim, kako se bliži 9. maj i Dan pobede nad nacizmom i fašizmom u Drugom svetskom ratu, upravo je obeležavanje tog događaja sve zastupljenjije. Jedan od tradicionalnih načina na koji Rusi to obeležavaju je "Besmrtni puk", a ta akcija će ove godine imati i jednu novu "izvedbu".