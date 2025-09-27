KISELI PARADAJZ ZA ZIMU: Slatko-kisela čarolija u tegli

Mali, čvrsti paradajzi natopljeni u mirisnom rasolu od belog luka, kopra i sirćeta postaju prava poslastica. Slatko-kiseli, osvežavajući, sa onom „domaćom notom“ koja vraća u detinjstvo – ovo je zimnica koju svi obožavaju.

FOTO: Novosti

Sastojci (za 5–6 tegli od 1 litra):

3–3,5 kg čvrstih, malih paradajza

5–6 grančica mirođije sa krošnjama

5–6 grančica peršuna

5–6 čenova belog luka

opciono: 2–3 kriške crnog luka za svaku teglu

Za premošćavanje:

3 litra vode

9 kašika šećera

6 kašika soli

300 ml 10% alkoholnog sirćeta

10 zrna crnog bibera

5 lovorovih listova

Priprema:

Priprema paradajza: Paradajze oprati i svaku zrnasto izbosti čačkalicom da ne puknu tokom kiseljenja.

Punjenje tegli: U svaku teglu staviti grančicu mirođije, malo peršuna, čen belog luka i, po želji, kriške crnog luka. Čvrsto spakovati paradajz.

Rasol: U većem loncu prokuvati vodu sa šećerom, solju, biberom i lovorom. Na kraju dodati sirće i kratko promešati (ne kuvati dugo nakon dodavanja).

Prelivanje: Vrućim rasolom preliti paradajz u teglama, ostavljajući oko 1 cm do vrha.

Pasterizacija: Zatvorene tegle staviti u široku šerpu sa vrućom vodom (do ¾ visine tegle), pa pasterizovati oko 10 minuta od trenutka kada voda provri.

Hlađenje: Izvaditi tegle, okrenuti ih naopačke, pokriti ćebetom i ostaviti da se potpuno ohlade.

Saveti :

Čuvajte na hladnom i tamnom mestu – ostaju ukusne i do godinu dana.

Odlično idu uz pečenje, uz kuvan krompir ili kao brza užina uz komad hleba.

Ako volite pikantniji ukus, u svaku teglu dodajte i po jednu ljutu papričicu.

Prijatno!