KISELI PARADAJZ ZA ZIMU: Slatko-kisela čarolija u tegli
Mali, čvrsti paradajzi natopljeni u mirisnom rasolu od belog luka, kopra i sirćeta postaju prava poslastica. Slatko-kiseli, osvežavajući, sa onom „domaćom notom“ koja vraća u detinjstvo – ovo je zimnica koju svi obožavaju.
Sastojci (za 5–6 tegli od 1 litra):
- 3–3,5 kg čvrstih, malih paradajza
- 5–6 grančica mirođije sa krošnjama
- 5–6 grančica peršuna
- 5–6 čenova belog luka
- opciono: 2–3 kriške crnog luka za svaku teglu
Za premošćavanje:
- 3 litra vode
- 9 kašika šećera
- 6 kašika soli
- 300 ml 10% alkoholnog sirćeta
- 10 zrna crnog bibera
- 5 lovorovih listova
Priprema:
Priprema paradajza: Paradajze oprati i svaku zrnasto izbosti čačkalicom da ne puknu tokom kiseljenja.
Punjenje tegli: U svaku teglu staviti grančicu mirođije, malo peršuna, čen belog luka i, po želji, kriške crnog luka. Čvrsto spakovati paradajz.
Rasol: U većem loncu prokuvati vodu sa šećerom, solju, biberom i lovorom. Na kraju dodati sirće i kratko promešati (ne kuvati dugo nakon dodavanja).
Prelivanje: Vrućim rasolom preliti paradajz u teglama, ostavljajući oko 1 cm do vrha.
Pasterizacija: Zatvorene tegle staviti u široku šerpu sa vrućom vodom (do ¾ visine tegle), pa pasterizovati oko 10 minuta od trenutka kada voda provri.
Hlađenje: Izvaditi tegle, okrenuti ih naopačke, pokriti ćebetom i ostaviti da se potpuno ohlade.
Saveti :
Čuvajte na hladnom i tamnom mestu – ostaju ukusne i do godinu dana.
Odlično idu uz pečenje, uz kuvan krompir ili kao brza užina uz komad hleba.
Ako volite pikantniji ukus, u svaku teglu dodajte i po jednu ljutu papričicu.
Prijatno!
