Salate i čorbe

KISELI PARADAJZ ZA ZIMU: Slatko-kisela čarolija u tegli

Milena Tomasevic

27. 09. 2025. u 10:00

Mali, čvrsti paradajzi natopljeni u mirisnom rasolu od belog luka, kopra i sirćeta postaju prava poslastica. Slatko-kiseli, osvežavajući, sa onom „domaćom notom“ koja vraća u detinjstvo – ovo je zimnica koju svi obožavaju.

КИСЕЛИ ПАРАДАЈЗ ЗА ЗИМУ: Слатко-кисела чаролија у тегли

FOTO: Novosti

Sastojci (za 5–6 tegli od 1 litra):

  • 3–3,5 kg čvrstih, malih paradajza 
  • 5–6 grančica mirođije sa krošnjama
  • 5–6 grančica peršuna
  • 5–6 čenova belog luka
  • opciono: 2–3 kriške crnog luka za svaku teglu

Za premošćavanje:

  • 3 litra vode
  • 9 kašika šećera
  • 6 kašika soli
  • 300 ml 10% alkoholnog sirćeta
  • 10 zrna crnog bibera
  • 5 lovorovih listova

Priprema:

Priprema paradajza: Paradajze oprati i svaku zrnasto izbosti čačkalicom da ne puknu tokom kiseljenja.

Punjenje tegli: U svaku teglu staviti grančicu mirođije, malo peršuna, čen belog luka i, po želji, kriške crnog luka. Čvrsto spakovati paradajz.

Rasol: U većem loncu prokuvati vodu sa šećerom, solju, biberom i lovorom. Na kraju dodati sirće i kratko promešati (ne kuvati dugo nakon dodavanja).

Prelivanje: Vrućim rasolom preliti paradajz u teglama, ostavljajući oko 1 cm do vrha.

Pasterizacija: Zatvorene tegle staviti u široku šerpu sa vrućom vodom (do ¾ visine tegle), pa pasterizovati oko 10 minuta od trenutka kada voda provri.

Hlađenje: Izvaditi tegle, okrenuti ih naopačke, pokriti ćebetom i ostaviti da se potpuno ohlade.

Saveti :

Čuvajte na hladnom i tamnom mestu – ostaju ukusne i do godinu dana.
Odlično idu uz pečenje, uz kuvan krompir ili kao brza užina uz komad hleba.
Ako volite pikantniji ukus, u svaku teglu dodajte i po jednu ljutu papričicu.

Prijatno!

