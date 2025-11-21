Ručak dana

PILEĆI BATAK U KREMASTOM SOSU SA PAPRIKOM: Brzo, kremasto i idealno za porodični ručak

Komadići piletine u bogatom kremastom sosu sa paprikom postaju hit domaće kuhinje! Jelo je jednostavno, ukusi su puni, a priprema brza — savršeno za svaku priliku.

ПИЛЕЋИ БАТАК У КРЕМАСТОМ СОСУ СА ПАПРИКОМ: Брзо, кремасто и идеално за породични ручак

Sastojci:
  • 120 ml ulja
  • 2 glavice crnog luka
  • 2 crvene paprike
  • 1 kg bataka i karabataka (iseckanih na manje komade)
  • 150 ml vode
  • 250 ml pavlake za kuvanje
  • 200 gr gauda sira
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica biljnog začina
  • 1/2 kašičice karija
  • 1/3 kašičice belog luka u prahu
  • 1/2 kašičice gustina

Priprema:

Batake i karabatake iseckati na manje komade. Na ulju kratko propržiti piletinu da dobije zlatnu boju, pa izvaditi. Na istom ulju izdusiti sitno seckan luk i papriku. Dodati so, biljni začin, kari i beli luk u prahu, pa promešati. Vratiti piletinu u tiganj, dodati vodu i kuvati poklopljeno 15–20 minuta. Umešati rastvoreni gustin, dodati pavlaku i rendanu gaudu. Kuvati još nekoliko minuta, dok sos ne postane gust i kremast.

Uživajte!

