PILEĆI BATAK U KREMASTOM SOSU SA PAPRIKOM: Brzo, kremasto i idealno za porodični ručak
Komadići piletine u bogatom kremastom sosu sa paprikom postaju hit domaće kuhinje! Jelo je jednostavno, ukusi su puni, a priprema brza — savršeno za svaku priliku.
- 120 ml ulja
- 2 glavice crnog luka
- 2 crvene paprike
- 1 kg bataka i karabataka (iseckanih na manje komade)
- 150 ml vode
- 250 ml pavlake za kuvanje
- 200 gr gauda sira
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica biljnog začina
- 1/2 kašičice karija
- 1/3 kašičice belog luka u prahu
- 1/2 kašičice gustina
Priprema:
Batake i karabatake iseckati na manje komade. Na ulju kratko propržiti piletinu da dobije zlatnu boju, pa izvaditi. Na istom ulju izdusiti sitno seckan luk i papriku. Dodati so, biljni začin, kari i beli luk u prahu, pa promešati. Vratiti piletinu u tiganj, dodati vodu i kuvati poklopljeno 15–20 minuta. Umešati rastvoreni gustin, dodati pavlaku i rendanu gaudu. Kuvati još nekoliko minuta, dok sos ne postane gust i kremast.
Uživajte!
