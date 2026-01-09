JOŠ ĆE BITI BORBE SA SNEGOM Vanredno u više gradova: Obilne padavine i niske temperature izazvale poteškoće u saobraćaju i isporuci struje

SRBIJA ostaje pod snežnim pokrivačem koji je izazvao prekide u snabdevanju električnom energijom na zapadu zemlje - u selu Šljivova kod Krupnja čak pet dana, kao i poteškoće u saobraćaju na većini putnih pravaca, a zbog padavina izlile su se i neke reke.

Foto N. Ž./B.P./D.N./Grad Užice/GZS

Vanredna situacija proglašena je juče u Valjevu i Majdanpeku, a prethodnih dana i u Osečini, Loznici, Vladimircima, Krupnju, Malom Zvorniku i delu teritorije Prijepolja, dok iz Sektora za vanredne situacije navode da su od 4. januara evakuisali 22 ljudi. Posle reke Sitnice na KiM, juče se i Ibar izlio i to u Severnoj Mitrovici pa je po rečima gradonačelnika Milana Radojevića iz poplavljenog područja evakuisano desetak ljudi. Da će biti još borbe sa snegom ukazuje i prognoza RHMZ po kojoj već danas po podne sa zapada stižu nove padavine.

Foto G. Šljivić

Kabinet predsednika Vlade prof. dr Đure Macuta saopštio je da su u stalnoj komunikaciji sa nadležnim organima povodom situacije uzrokovane snežnim padavinama, kao i da su sve nadležne službe neprestano na terenu i rade na otklanjanju posledica. U saopštenju se navodi i da su prema informacijama Sektora za vanredne situacije MUP, od 4. do 8. januara pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica imali ukupno 54 intervencije, na kojima su bila angažovana 132 vatrogasca-spasioca sa 59 vozila, 18 pumpi i tri čamca. Oni su evakuisali 22 osobe, imali jednu asistenciju ekipi Hitne pomoći i šest drugih intervencija, a uklonili su 36 oborenih stabala i na 14 lokacija izvlačili vodu.

Problemi sa snabdevanjem električnom energijom, kako se navodi u saopštenju Kabineta premijera Srbije, postoje u Kolubarskom, Mačvanskom, Borskom i Zlatiborskom okrugu, a ekipe Elektrodistribucije su na terenu i rade na otklanjanju kvarova na dalekovodima, trafostanicama i niskonaponskoj mreži.

- Svi kapaciteti su angažovani kako bi se situacija normalizovala u što kraćem roku - navodi se u saopštenju.

Foto GZS

Elektrodistribucija Srbije (EDS) je saopštila da su nove padavine izazvale nove kvarove na elektro-mreži, a ekstremni vremenski uslovi na području Loznice, Krupnja, Malog Zvornika i okoline otežavaju normalizaciju snabdevanja električnom energijom. Kako je navedeno, pojačane su ekipe montera Elektrodistribucije Srbije koje su danonoćno na terenu. Ekipe EDS su, kako se navodi, 7. januara sanirale veći deo kvarova, ali je u noći između srede i četvrtka palo novih 10 centimetara teškog i vlažnog snega, što je uz vetar i ledeni talas izazvalo nove padove stabala drveća na distributivnu mrežu i dodatne kvarove. Nepristupačan teren, smetovi i zavejani putevi otežavaju pristup dalekovodima i otklanjanje kvarova, a zahvaljujući nadljudskim naporima montera, kvarovi su locirani i očekuje se da se ubrzo dalekovodi ponovo stave u funkciju. U saopštenju EDS navodi se da je najveći broj kvarova na dalekovodu od Loznice do Malog Zvornika, koji je dug 31 kilometar na teškom, šumovitom, brdsko-planinskom terenu i delom prolazi kroz teritoriju Republike Srpske. Pronađen je i kvar na dalekovodu naponskog nivoa 35 kV od Loznice do Zajače.

- Svi ostali dalekovodi su pokriveni ekipama ED Loznice koje su pojačane timovima kolega iz drugih ogranaka EDS, koji neprestano rade kako bi se obezbedilo potpuno snabdevanje električnom energijom i u selima u brdsko-planinskom području - navodi se u saopštenju EDS.

V.M.

Kako javlja naš dopisnik, zbog obilnog snega i niskih temperatura koje su oštetile električnu mrežu, juče je oko 10.200 porodica u valjevskom kraju bilo bez struje. Mnoga sela na području Valjeva potpuno su bez električne energije, jer su pod vlažnim i teškim snegom polomljene grane i oborena stabla, koja su padala na vodove i stubove, što dodatno otežava rad električarima na terenu. Više od 60 radnika ED Valjevo juče je bilo na terenu, a polovina u Brankovini.

Istočna Srbija je pod ledom, a stanovnici Majdanpeka Božić su dočekali u hladnim stanovima, bez struje i mobilne telefonije, nakon što je ledena kiša oštetila elektroenergetsku mrežu, a nema ni interneta. Slični problemi zabeleženi su i u opštini Knjaževac.

Foto I. Mitić

U lozničkom kraju, juče je bez struje veći broj mesnih zajednica. Uz angažovanje ekipa Elektrodistribucije, sa republičkog nivoa su upućeni veliki agregati koji se priključuju na trafostanice radi obezbeđivanja privremenog napajanja električnom energijom, a očekivao se i dolazak dodatnih. Paralelno, grad Loznica je pokrenuo nabavku veće količine agregata za potrebe individualnih domaćinstava, u cilju ublažavanja posledica prekida u snabdevanju strujom i pružanja podrške najugroženijim građanima.

Kada je reč o putnim pravcima, saobraćaj se odvija otežano, a ekipe preduzeća za puteve su na terenu i čiste puteve. Najviše je problema u Mačvanskom i Borskom okrugu, dok su u Zlatiborskom okrugu svi regionalni i magistralni putni pravci prohodni, ali se saobraćaj odvija otežano.

Foto Z. Grumić

Saobraćaj se i juče odvijao otežano na većini putnih pravaca. Iz "Puteva Srbije" je saopšteno da je u našoj zemlji na snazi četvrti stepen pripravnosti, a za čišćenje snega angažovano je 2.324 putara, 815 putarskih vozila i kamiona i 331 mašina. Iz tog preduzeća navode da su svi državni putevi prvog i drugog reda, prilazi graničnim prelazima kao i planinskim centrima prohodni za saobraćaj na celoj teritoriji Srbije. Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara, a saobraćaj se odvija otežano na teritoriji Bačke, Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Novog Sada, Pančeva, Požarevca, Požege, Subotice, Užica, Valjeva, Vranja, Zaječara, Zrenjanina i AP Kosova i Metohije. Kako je navedeno, na snazi je zabrana za šlepere, na teritoriji Bačke, Valjeva, Užica, Požege, Novog Pazara, Kruševca, Ivanjice, Zaječara. Sva raspoloživa mehanizacija i ljudstvo su na terenu 24 časa i interveniše, kako se navodi u saopštenju, u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja, a "Putevi Srbije" raspolažu dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle. Zbog najavljenih niskih temperatura, kako kažu postoji mogućnost pojave mestimične poledice na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima. "Putevi Srbije" apeluju na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lance.

Davor Vidović iz Sektora za vanredne situacije, rekao je juče ujutru za RTS, da kada je reč o vodostaju reka, najveći problem pravio je Lim, ali da je njegov vodostaj trenutno u opadanju. Vidović je, međutim, naglasio da je Drina u porastu, pa je na teritoriji Malog Zvornika i Ljubovije u određenim delovima evakuisano stanovništvo, kao i da je u Mačvanskom okrugu - u ataru Bogatića, u nebranjenom području nekoliko vikendica okruženo vodom.

Foto: Anđela Stevanović

Vatrogasno-spasilačka ekipa iz Ljubovije uspela je da, u dane božićnih praznika, izbavi i spase devet ljudi, koji su bili u objektima poplavljenim zbog naglog porasta nivoa Drine. Najveće poplave zabeležene su u vikend naselju u Vrhpolju, kod Ljubovije. Spasioci su, iz reke, izvukli četiri automobila.

- Članovi spasilačke ekipe su znalački krenuli u misiju, ne mareći što i te kako ima rizika, a reka je ledena da ne može biti ledenija - priča Brano Petrović iz Ljubovije. - Srećni smo što imamo ovakve ljude među nama, koji su, po ko zna koji put, pokazali da su kadri da stignu gde god zatreba.

Na hidroelektrani Bajina Bašta podignute su ustave zbog nadolazećeg bujičnog talasa, voda je pretila da uništi turističku atrakciju, čuvenu kuću na Drini, ali je ona izdržala pod ovim naletom. Pod vodom se našlo izletište u Rogačici, u nebranjenom delu toka reke. Nivo Drine je posle toga pao za više od pola metra, ali mera vanredne odbrane od poplava ostaje na snazi.

Foto: D. Balšić

PRIOBALNI LED I LEDOHOD

RHMZ je juče izdao hidrološko upozorenje da su na Limu kod Prijepolja i na Drini kod Radlja vodostaji iznad granica redovne odbrane od poplava sa tendencijom opadanja. Na Dunavu od Bezdana do Slankamena i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Pojava priobalnog leda, kao i ledohoda na pet do 10 odsto širine rečnog korita na delu toka Dunava od Bezdana do Bogojeva se očekuje od 10/11. januara sa daljim intenziviranjem ledenih pojava.

RHMZ: PONOVO PAHULjE I KIŠA

DA će se borba sa snegom i ledom nastaviti, ukazuje i upozorenje RHMZ da će danas u Srbiji preovladavati veoma hladno vreme u većem delu zemlje sa umerenim i jakim mrazem i temperaturama od minus 14 stepeni na severu do minus 10 na jugu i jugoistoku zemlje. U Negotinskoj krajini očekuje se malo toplije sa najnižom temperaturom od oko četiri stepena ispod nule. RHMZ navodi i da se tokom dana očekuje novo naoblačenje sa zapada koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i tokom noći i na istoku zemlje mestimično lediti pri tlu.

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

U SLOVENIJI MINUS 25 STEPENI

I ZEMLjE regiona osvanule su juče pod belim pokrivačem i u dubokom minusu, a sneg i led otežavaju saobraćaj na većini državnih i magistralnih puteva. Tako je u većem delu Republike Srpske i Federacije BiH, Hrvatskoj (naročito u Gorskom Kotaru), Sloveniji i Rumuniji. Na kolovozima ima snega, mestimično i poledice, a dodatna opasnost na putevima preti i od oborenih stabala. U Hrvatskoj je najniža temperatura od minus 20,3 stepena izmerena juče ujutru u Opštini Štrigova u Međimurskoj županiji, a u Sloveniji u Babnom Polju, gde je izmereno minus 25 stepeni Celzijusovih

