PEČENA GOVEDINA SA KROMPIROM U SOSU: Klasik koji miriše na domaću kuhinju
Meko meso koje se samo raspada, bogat sos koji se krčka na tihoj vatri i savršeno rumeni krompir. Donosimo vam proveren recept koji garantuje fantastičan ukus i miris koji ispunjava ceo dom.
Sastojci
- 1,2 kg govedine (vrat, but, plećka ili prsa)
- 2 kašike maslinovog ulja
- 1 veliki seckani crni luk
- 3 čena zgnječenog belog luka
- 1 šargarepa, isečena na kriške
- 1 seckani paradajz
- 1 kašika paradajz pirea
- ½ šolje suvog crvenog vina (po želji)
- 1 litar goveđeg bujona ili vruće vode
- so i biber po ukusu
- grančice timijana i peršuna
Za krompir:
- 4 srednja krompira, isečena na krupne komade
- maslinovo ulje po ukusu
- so, biber i ruzmarin po ukusu
Priprema
Zagrejte maslinovo ulje u velikoj šerpi ili ekspres loncu. Stavite govedinu i propržite je sa svih strana dok ne dobije lepu zlatno-braon koricu. Izvadite je na tanjir i odložite sa strane.
U istu šerpu dodajte crni luk, beli luk, šargarepu i paradajz. Propržite dok blago ne omekšaju i ne dobiju aromu.
Dodajte paradajz pire, dobro promešajte i sipajte crveno vino. Kuvajte nekoliko minuta da alkohol ispari. Vratite meso, dodajte vruć bujon (ili vodu), posolite, pobiberite i dodajte grančice timijana i peršuna.
1 sat i 30 minuta na tihoj vatri, ili 45 minuta u ekspres loncu — dok meso ne omekša i ne bude lako za sečenje.
Krompir kratko obarite: oko 5 minuta u slanoj vodi. Ocedite i začinite maslinovim uljem, solju, biberom i ruzmarinom. Pecite u rerni na 200°C oko 30 minuta, dok ne postane zlatast spolja, a mekan iznutra.
Kada je meso gotovo, isecite ga na kriške i prelijte bogatim sosom iz šerpe. Poslužite uz pečeni krompir. Na kraju pospite svežim seckanim peršunom.
Prijatno!
