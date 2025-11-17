Ručak dana

PEČENA GOVEDINA SA KROMPIROM U SOSU: Klasik koji miriše na domaću kuhinju

17. 11. 2025. u 09:57

Meko meso koje se samo raspada, bogat sos koji se krčka na tihoj vatri i savršeno rumeni krompir. Donosimo vam proveren recept koji garantuje fantastičan ukus i miris koji ispunjava ceo dom.

ПЕЧЕНА ГОВЕДИНА СА КРОМПИРОМ У СОСУ: Класик који мирише на домаћу кухињу

FOTO: Novosti

Sastojci

Za govedinu:
  • 1,2 kg govedine (vrat, but, plećka ili prsa)
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 veliki seckani crni luk
  • 3 čena zgnječenog belog luka
  • 1 šargarepa, isečena na kriške
  • 1 seckani paradajz
  • 1 kašika paradajz pirea
  • ½ šolje suvog crvenog vina (po želji)
  • 1 litar goveđeg bujona ili vruće vode
  • so i biber po ukusu
  • grančice timijana i peršuna

Za krompir:

  • 4 srednja krompira, isečena na krupne komade
  • maslinovo ulje po ukusu
  • so, biber i ruzmarin po ukusu

Priprema

Zagrejte maslinovo ulje u velikoj šerpi ili ekspres loncu. Stavite govedinu i propržite je sa svih strana dok ne dobije lepu zlatno-braon koricu. Izvadite je na tanjir i odložite sa strane.

U istu šerpu dodajte crni luk, beli luk, šargarepu i paradajz. Propržite dok blago ne omekšaju i ne dobiju aromu.

Dodajte paradajz pire, dobro promešajte i sipajte crveno vino. Kuvajte nekoliko minuta da alkohol ispari. Vratite meso, dodajte vruć bujon (ili vodu), posolite, pobiberite i dodajte grančice timijana i peršuna.

1 sat i 30 minuta na tihoj vatri, ili 45 minuta u ekspres loncu — dok meso ne omekša i ne bude lako za sečenje.

Krompir kratko obarite: oko 5 minuta u slanoj vodi. Ocedite i začinite maslinovim uljem, solju, biberom i ruzmarinom. Pecite u rerni na 200°C oko 30 minuta, dok ne postane zlatast spolja, a mekan iznutra.

Kada je meso gotovo, isecite ga na kriške i prelijte bogatim sosom iz šerpe. Poslužite uz pečeni krompir. Na kraju pospite svežim seckanim peršunom.

Prijatno!

