BATACI U SOSU OD KIKIRIKIJA: Hrskavo savršenstvo na tanjiru

Ako tražite nešto novo za večeru, ovaj recept je pravi izbor. Sočni pileći bataci u aromatičnom sosu od kikirikija, završeni hrskavim prelivom od kikirikija i susama, podići će obrok na gurmanski nivo.

FOTO: Novosti

Sastojci:

8 pilećih bataka

začini: so, biber, paprika, beli i crni luk u prahu

2 kašike ulja, 1 kašika putera

1 crni luk, 6 čenova belog luka, 2 kašičice rendanog đumbira

90 ml spanaća, sok od ½ limete

pirinač za serviranje

Sos od kikirikija:

190 ml putera od kikirikija

2 šolje pilećeg bujona

soja sos, paradajz pasta, riblji sos, med, čili pasta

Hrskavi preliv:

seckani kikiriki, beli i crni susam

ljuspice crvene paprike, beli luk u prahu, so

Priprema:

Začinite batake i kratko ih propržite. Na istoj masnoći dinstajte luk, beli luk i đumbir, dodajte sos i spanać, pa vratite piletinu. Pecite u rerni 30 minuta. Za to vreme napravite hrskavi preliv tako što prepečete sve sastojke u suvom tiganju. Na kraju, pospite piletinu prelivom i poslužite uz pirinač.

Savet: Po želji, dodajte malo svežeg korijandera ili čilija za dodatni ukus.

Uživajte!