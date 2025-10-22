Ručak dana

BATACI U SOSU OD KIKIRIKIJA: Hrskavo savršenstvo na tanjiru

Milena Tomasevic

22. 10. 2025. u 16:00

Ako tražite nešto novo za večeru, ovaj recept je pravi izbor. Sočni pileći bataci u aromatičnom sosu od kikirikija, završeni hrskavim prelivom od kikirikija i susama, podići će obrok na gurmanski nivo.

БАТАЦИ У СОСУ ОД КИКИРИКИЈА: Хрскаво савршенство на тањиру

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 8 pilećih bataka
  • začini: so, biber, paprika, beli i crni luk u prahu
  • 2 kašike ulja, 1 kašika putera
  • 1 crni luk, 6 čenova belog luka, 2 kašičice rendanog đumbira
  • 90 ml spanaća, sok od ½ limete
  • pirinač za serviranje

Sos od kikirikija:

  • 190 ml putera od kikirikija
  • 2 šolje pilećeg bujona
  • soja sos, paradajz pasta, riblji sos, med, čili pasta

Hrskavi preliv:

  • seckani kikiriki, beli i crni susam
  • ljuspice crvene paprike, beli luk u prahu, so

Priprema:
Začinite batake i kratko ih propržite. Na istoj masnoći dinstajte luk, beli luk i đumbir, dodajte sos i spanać, pa vratite piletinu. Pecite u rerni 30 minuta. Za to vreme napravite hrskavi preliv tako što prepečete sve sastojke u suvom tiganju. Na kraju, pospite piletinu prelivom i poslužite uz pirinač.

Savet: Po želji, dodajte malo svežeg korijandera ili čilija za dodatni ukus.

Uživajte!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: Ti si moje mirno i sigurno mesto (FOTO)
Poznati

0 0

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: "Ti si moje mirno i sigurno mesto" (FOTO)

IMALA JE sve uslove da postane legenda – talenat, upornost, šampionsku "žicu", opak pogled, ali i tešku životnu priču dostojnu famoznih holivudskih "od trnja do zvezda" biografija. No, posle svakog teškog udarca Jelena Dokić bi se, kao feniks, podizala iz pepela i postajala jača. Nakon surovih epizoda s kojima se u poslednje vreme suočavala, bivša teniska zvezda ponovo blista, a za to je kriva – nova ljubav.

22. 10. 2025. u 19:50

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DINSTANA REBRA U KUPUSU: Klasika za hladne dane
Ručak dana

0 7

DINSTANA REBRA U KUPUSU: Klasika za hladne dane

Kad temperature padnu, ništa ne greje bolje od tanjira punjenog bogatim, aromatičnim jelom. Dinstana rebra u kiselom kupusu su tradicionalan, sitan obrok koji spaja ukusnu masnoću mesa sa kiselkastom svežinom kupusa. Savršeno uz krompir ili sveže pečen hleb.

22. 10. 2025. u 15:00

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)

ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)