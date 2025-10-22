BATACI U SOSU OD KIKIRIKIJA: Hrskavo savršenstvo na tanjiru
Ako tražite nešto novo za večeru, ovaj recept je pravi izbor. Sočni pileći bataci u aromatičnom sosu od kikirikija, završeni hrskavim prelivom od kikirikija i susama, podići će obrok na gurmanski nivo.
Sastojci:
- 8 pilećih bataka
- začini: so, biber, paprika, beli i crni luk u prahu
- 2 kašike ulja, 1 kašika putera
- 1 crni luk, 6 čenova belog luka, 2 kašičice rendanog đumbira
- 90 ml spanaća, sok od ½ limete
- pirinač za serviranje
Sos od kikirikija:
- 190 ml putera od kikirikija
- 2 šolje pilećeg bujona
- soja sos, paradajz pasta, riblji sos, med, čili pasta
Hrskavi preliv:
- seckani kikiriki, beli i crni susam
- ljuspice crvene paprike, beli luk u prahu, so
Priprema:
Začinite batake i kratko ih propržite. Na istoj masnoći dinstajte luk, beli luk i đumbir, dodajte sos i spanać, pa vratite piletinu. Pecite u rerni 30 minuta. Za to vreme napravite hrskavi preliv tako što prepečete sve sastojke u suvom tiganju. Na kraju, pospite piletinu prelivom i poslužite uz pirinač.
Savet: Po želji, dodajte malo svežeg korijandera ili čilija za dodatni ukus.
Uživajte!
