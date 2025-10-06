PILETINA SA ZELENOM BORANIJOM: Domaća čarolija u šerpi

U svetu brzih obroka i sve češćeg oslanjanja na spremnu hranu, neka tradicionalna jela vraćaju nas u vreme kada je ručak imao miris doma, a porodica se okupljala oko stola. Jedno od takvih jela je i – piletina sa zelenom boranijom.

FOTO: Novosti





500 gr piletine (belo meso ili batak, isečeno na komade)

500 gr zelene boranije (očišćene i isečene na 3–4 cm)

2 glavice crnog luka (sitno seckane)

2 čena belog luka (usitnjena)

2 srednja paradajza (seckana ili rendana)

1 kašika maslinovog ulja

so i biber po ukusu

sok od 1 limuna (opciono)

1 šolja vode ili bistre pileće supe

Priprema:

Začinite piletinu solju, biberom i limunovim sokom. Ostavite da odstoji 10–15 minuta. U većoj šerpi ili dubljem tiganju zagrejte ulje i propržite crni i beli luk do zlatne boje. Dodajte komade piletine i pržite ih 5–7 minuta, dok ne porumene sa svih strana. Ubacite seckani paradajz i kuvajte nekoliko minuta dok ne pusti sok. Dolijte vodu ili supu, poklopite i ostavite da se lagano krčka 20 minuta. U međuvremenu, pripremite boraniju: očistite je i po želji kratko obarite u slanoj vodi (5 minuta), ili je dodajte si rovu. Dodajte boraniju u šerpu, poklopite i kuvajte još 10–15 minuta, dok sve ne omekša i ukusi se sjedine. Poslužite toplo uz kuvani pirinač, krompir ili samo sa lepinjom i čašom jogurta.

Prijatno!