PEČENO MESO SA POVRĆEM: Recept za ukusno meso u aromatičnom sosu - Pravi izbor za porodični ručak ili večeru

SECKANO meso pečeno zajedno sa šarenim povrćem i aromatičnim sosom pravi je izbor za porodični ručak ili večeru. Kombinacija jagnjetine i govedine sa patlidžanom, krompirom, paprikom i paradajzom daje bogat ukus, a ukusan sos upotpunjuje ceo obrok.

Sastojci:

Meso i povrće:

600 gr seckanog mesa (jagnjetina i govedina)

2 velika patlidžana

2–3 krompira

2 crna luka

4 zelene paprike

3 paradajza

9 čena belog luka

Sos:

1 kašika paradajz sosa

1 kašičica sušenog timijana

1 kašičica crvene paprike + malo ljute papričice

1 kašičica kima

1 kašičica crnog bibera

1 kašičica soli

1,5 šolje vode

½ šolje maslinovog ulja

Priprema:

Isecite sve povrće na kockice (do 2 cm). Patlidžan potopite u slanu vodu 15–20 minuta, isperite i osušite.

U velikom tiganju ili činiji pomešajte seckano meso, povrće i oljušteni beli luk.

U posudi pomešajte sve sastojke za sos i prelijte preko mesa i povrća. Dobro promešajte i ravnomerno rasporedite u plehu.

Pokrijte i pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko sat vremena.

Skinite poklopac i ostavite još 10–15 minuta da povrće i meso porumene.

Prijatno!

