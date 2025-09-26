Ručak dana

PEČENO MESO SA POVRĆEM: Recept za ukusno meso u aromatičnom sosu - Pravi izbor za porodični ručak ili večeru

Milena Tomasevic

26. 09. 2025. u 12:00

SECKANO meso pečeno zajedno sa šarenim povrćem i aromatičnim sosom pravi je izbor za porodični ručak ili večeru. Kombinacija jagnjetine i govedine sa patlidžanom, krompirom, paprikom i paradajzom daje bogat ukus, a ukusan sos upotpunjuje ceo obrok.

ПЕЧЕНО МЕСО СА ПОВРЋЕМ: Рецепт за укусно месо у ароматичном сосу - Прави избор за породични ручак или вечеру

FOTO: Novosti

Sastojci:

Meso i povrće:

  • 600 gr seckanog mesa (jagnjetina i govedina)
  • 2 velika patlidžana
  • 2–3 krompira
  • 2 crna luka
  • 4 zelene paprike
  • 3 paradajza
  • 9 čena belog luka

Sos:

  • 1 kašika paradajz sosa
  • 1 kašičica sušenog timijana
  • 1 kašičica crvene paprike + malo ljute papričice
  • 1 kašičica kima
  • 1 kašičica crnog bibera
  • 1 kašičica soli
  • 1,5 šolje vode
  • ½ šolje maslinovog ulja

Priprema:

Isecite sve povrće na kockice (do 2 cm). Patlidžan potopite u slanu vodu 15–20 minuta, isperite i osušite.

U velikom tiganju ili činiji pomešajte seckano meso, povrće i oljušteni beli luk. 

U posudi pomešajte sve sastojke za sos i prelijte preko mesa i povrća. Dobro promešajte i ravnomerno rasporedite u plehu.

Pokrijte i pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko sat vremena.  

Skinite poklopac i ostavite još 10–15 minuta da povrće i meso porumene.

Prijatno!

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PAPRIKAŠ SA SIROM I PARADAJZOM: Kremasto i ukusno
Ručak dana

0 3

PAPRIKAŠ SA SIROM I PARADAJZOM: Kremasto i ukusno

Topla, kremasta i mirisna kombinacija paprike, paradajza i svežeg sira prava je poslastica za ljubitelje laganih, ali hranljivih jela. Jednostavna priprema i bogat ukus čine ovaj paprikaš savršenim izborom za ručak ili večeru, uz svež hleb ili kao prilog mesu.

26. 09. 2025. u 13:00

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)

RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)