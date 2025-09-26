PEČENO MESO SA POVRĆEM: Recept za ukusno meso u aromatičnom sosu - Pravi izbor za porodični ručak ili večeru
SECKANO meso pečeno zajedno sa šarenim povrćem i aromatičnim sosom pravi je izbor za porodični ručak ili večeru. Kombinacija jagnjetine i govedine sa patlidžanom, krompirom, paprikom i paradajzom daje bogat ukus, a ukusan sos upotpunjuje ceo obrok.
Sastojci:
Meso i povrće:
- 600 gr seckanog mesa (jagnjetina i govedina)
- 2 velika patlidžana
- 2–3 krompira
- 2 crna luka
- 4 zelene paprike
- 3 paradajza
- 9 čena belog luka
Sos:
- 1 kašika paradajz sosa
- 1 kašičica sušenog timijana
- 1 kašičica crvene paprike + malo ljute papričice
- 1 kašičica kima
- 1 kašičica crnog bibera
- 1 kašičica soli
- 1,5 šolje vode
- ½ šolje maslinovog ulja
Priprema:
Isecite sve povrće na kockice (do 2 cm). Patlidžan potopite u slanu vodu 15–20 minuta, isperite i osušite.
U velikom tiganju ili činiji pomešajte seckano meso, povrće i oljušteni beli luk.
U posudi pomešajte sve sastojke za sos i prelijte preko mesa i povrća. Dobro promešajte i ravnomerno rasporedite u plehu.
Pokrijte i pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko sat vremena.
Skinite poklopac i ostavite još 10–15 minuta da povrće i meso porumene.
Prijatno!
