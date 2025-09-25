REBARCA IZ RERNE: Savršen ručak za prave gurmane

Sočna, mirisna i mekana rebarca iz rerne jedan su od onih recepata koji osvajaju već na prvi zalogaj. Jednostavna priprema, a rezultat kao iz restorana – savršeno pečeno meso koje se topi u ustima, uz neodoljivu aromu začina.

FOTO: Novosti

Rebarca pečena u rerni

Sastojci:

2 rebra

1 kašika maslinovog ulja

2 kašike smeđeg šećera

1 kašika paprike

2 kašičice belog luka u prahu

2 kašičice crnog luka u prahu

1 kašičica soli

1 kašičica crnog bibera

1/2 kašičice kajenskog bibera (po želji, za ljutinu)

1 šolja BBQ sosa po vašem izboru

Uputstvo:

Priprema rebara: Zagrejte rernu na 135°C. Uklonite tanku membranu sa zadnje strane rebara radi boljeg začinjenja i mekoće. Da biste to uradili, uvucite nož ispod membrane, podignite je i koristite papirni ubrus da je uhvatite i odvojite.

Začinjavanje: U maloj posudi pomešajte smeđi šećer, papriku, beli luk u prahu, crni luk u prahu, so, biber i kajenski biber, ako ga koristite. Utrljajte maslinovo ulje na svaku rebarca kako bi se začin bolje zalepio, a zatim obilno premažite rebra mešavinom začina.

Umotajte i pecite: Stavite rebra na veliki komad aluminijumske folije, sa stranom sa kostima nadole. Čvrsto ih umotajte i stavite na pleh. Pecite u zagrejanoj rerni oko 2,5 do 3 sata, dok meso ne omekša i lako se ne odvaja od kostiju.

Premažite BBQ sosom: Pažljivo izvadite rebra iz rerne i otvorite foliju. Povećajte temperaturu rerne na 200°C. Obilno premažite rebra BBQ sosom, a zatim ih vratite u rernu nepokrivena na dodatnih 10-15 minuta da se sos karamelizuje.

Poslužite: Ostavite rebra da odstoje nekoliko minuta pre nego što ih isečete između kostiju. Poslužite sa dodatnim BBQ sosom sa strane, po želji.

Prijatno!