TENIS VIŠE NIKAD NEĆE BITI ISTI! Zbog Novakovog dželata ATP hitno reaagovao
Teniski svet dobio je hitne izmene pravila nakon kontroverznog meča između Džeka Drejpera i Danila Medvedeva.
Skandalozna odluka sudije da, nakon naknadnog video pregleda, dodeli poen Medvedevu zbog "ometanja" (hindrance) koje se dogodilo nekoliko udaraca ranije, primorala je ATP na munjevitu reakciju.
Podsećanja radi, sve je počelo tokom četvrtfinalnog okršaja između Britanca Džeka Drejpera (izbacio Novaka Đokovića ranije) i Rusa Danila Medvedeva. U jednom trenutku, Drejper je počeo da maše rukama, iznenađen što je lopta njegovog protivnika pogodila samu osnovnu liniju. Iako je poen nastavljen i Britanac ga je na kraju osvojio, usledio je šok – nakon video pregleda, sudija je dodelio poen Medvedevu zbog "ometanja" (hindrance)
Kako prenosi ugledni teniski novinar Džon Verthajm, ATP je hitno reagovao i uveo dve ključne promene koje stupaju na snagu odmah:
- Video provera ometanja (hindrance) više se ne može tražiti nakon završenog poena. Igrač mora istog trenutka da prekine igru i zatraži proveru. Ako nastavi da igra, gubi pravo na žalbu.
- Video čelendži postaju neograničeni! Ipak, kako bi se sprečile zloupotrebe, sudija u stolici zadržava kontrolu nad procesom i ima diskreciono pravo da odbije bilo koji zahtev koji smatra nerazumnim ili pokušajem odugovlačenja.
Iako je ATP često na udaru kritika zbog sporih reakcija, ovog puta su dobili priznanje jer su reagovali munjevito.
HAOS U PARTIZANU! Predrag Mijatović izbacuje Danka Lazovića, spremio već zamenu?
19. 03. 2026. u 10:24
NENAD LALATOVIĆ SELEKTOR SRBIJE? Da, ali jednog dana, sada je vreme za Veljka Paunovića
19. 03. 2026. u 10:00
PREOKRET U NAJAVI: "Zeleni" će teško sačuvati gol prednosti protiv Betisa
PANATINAIKOS dolazi u Španiju sa minimalnom prednošću i pokušaće da je sačuva protiv Betisa koji će nošen hukom sa tribina potruditi da nastavi svoju evropsku priču (21.00).
19. 03. 2026. u 07:00
TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika
Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A najnovije vesti iz sporta tiču se upravao Iranaca i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da bi Iranu bilo bolje da ne dolazi na Mundijal koji se upravo i u SAD održava ove godine. Pa opet, propisi su jasni, Iranci "moraju u Ameriku", ali... Sada su dobili važnog saveznika u svojoj nameri da Mundijal igraj negde drugde.
18. 03. 2026. u 17:16
"PUTINE, IZAĐI!" Pozvao ruskog predsednika na dvoboj - bizaran video kruži internetom
NEOBIČAN snimak kruži mrežama, a na njemu se vidi mladić koji stoji na Crvenom trgu i izaziva predsednika Rusije Vladimira Putina na dvoboj. Međutim, snimak nije stvaran, već je napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, ali sa jasnim ciljem.
18. 03. 2026. u 18:34
