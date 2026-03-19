TENIS VIŠE NIKAD NEĆE BITI ISTI! Zbog Novakovog dželata ATP hitno reaagovao

Teniski svet dobio je hitne izmene pravila nakon kontroverznog meča između Džeka Drejpera i Danila Medvedeva.

Skandalozna odluka sudije da, nakon naknadnog video pregleda, dodeli poen Medvedevu zbog "ometanja" (hindrance) koje se dogodilo nekoliko udaraca ranije, primorala je ATP na munjevitu reakciju.

Podsećanja radi, sve je počelo tokom četvrtfinalnog okršaja između Britanca Džeka Drejpera (izbacio Novaka Đokovića ranije) i Rusa Danila Medvedeva. U jednom trenutku, Drejper je počeo da maše rukama, iznenađen što je lopta njegovog protivnika pogodila samu osnovnu liniju. Iako je poen nastavljen i Britanac ga je na kraju osvojio, usledio je šok – nakon video pregleda, sudija je dodelio poen Medvedevu zbog "ometanja" (hindrance)

Kako prenosi ugledni teniski novinar Džon Verthajm, ATP je hitno reagovao i uveo dve ključne promene koje stupaju na snagu odmah:

- Video provera ometanja (hindrance) više se ne može tražiti nakon završenog poena. Igrač mora istog trenutka da prekine igru i zatraži proveru. Ako nastavi da igra, gubi pravo na žalbu.

- Video čelendži postaju neograničeni! Ipak, kako bi se sprečile zloupotrebe, sudija u stolici zadržava kontrolu nad procesom i ima diskreciono pravo da odbije bilo koji zahtev koji smatra nerazumnim ili pokušajem odugovlačenja.

Iako je ATP često na udaru kritika zbog sporih reakcija, ovog puta su dobili priznanje jer su reagovali munjevito.