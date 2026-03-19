HAOS U PARTIZANU! Predrag Mijatović izbacuje Danka Lazovića, spremio već zamenu?

19. 03. 2026. u 10:24

Fudbalski klub Partizan prolazi kroz jedan od najtežih perioda u svojoj istoriji, gde se sportski neuspesi prepliću sa ozbiljnim finansijskim i upravljačkim problemima

Dok se ekipa muči na terenu ovog proleća, uprava kluba bije bitku sa vremenom – do kraja marta neophodno je obezbediti 2,9 miliona evra kako bi se namirila dugovanja i uspešno prošao strogi UEFA monitoring.

Ipak, paralelno sa finansijskom krizom, bukti i tihi rat unutar same vrhuške kluba, a epicentar sukoba je narušeni odnos dvojice klupskih legendi – Predraga Mijatovića i Danka Lazovića.

Iako su u klub ušli kao tandem koji je trebalo da donese stabilnost, meseci neslaganja doveli su do tačke bez povratka. Kako prenosi "Sport klub", realniji scenario od bilo kakvog pomirenja su vanredni izbori zakazani za leto.

Predrag Mijatović, koji veći deo operacija vodi iz Španije, uveliko radi na formiranju potpuno nove ekipe saradnika. Njegov plan je jasan: korenite promene u kojima više neće biti mesta za Danka Lazovića, ali ni za veći deo trenutnog Upravnog odbora.

Mijatović veruje da sa sadašnjim kadrom nije moguće sprovesti reforme na način koji je zamislio, te već sastavlja spisak poverljivih ljudi sa kojima bi krenuo u novi mandat.

Najveće iznenađenje u Mijatovićevim planovima je ime potencijalnog sportskog direktora. Izbor je navodno pao na Bojana Šaranova, bivšeg čuvara mreže Partizana. Šaranov se dokazao kao uspešan sportski radnik vodeći Železničar iz Pančeva, klub koji je pod njegovom komandom zabeležio značajan uspon, kako rezultatski, tako i na tržištu transfera. Mijatović u njemu vidi čoveka koji bi mogao da donese moderniji pristup skautingu i transfer politici Partizana.

Pored Šaranova, Mijatović na visokim funkcijama želi još dvojicu bivših asova – legendarnog golmana Vladimira Stojkovića i nekadašnjeg pouzdanog beka Marka Lomića. Ovakav sastav uprave bio bi jasan signal da Mijatović želi da se osloni na bivše igrače koji poznaju "težinu" crno-belog dresa, ali su spremni za administrativne izazove.




 

CRNOGORAC PAO U SAD KAO RUSKI AGENT: FBI sumnja da je radio za Kadirova - lovili čečenske disidente po Evropi?
CRNOGORAC "PAO" U SAD KAO RUSKI AGENT: FBI sumnja da je radio za Kadirova - lovili čečenske disidente po Evropi?

"IMAM ljude koji bi platili mnogo novca da ova osoba i drugi poput njega budu uhapšeni i predati njima. Zasad imam tri ili više osoba za kojima se traga radi hapšenja... Za svaku osobu dobijamo 1,5 miliona američkih dolara. Potreban nam je saradnik koji neće mnogo pitati, ali će nam dati te informacije, a nakon što ja potvrdim lokaciju (lično ću je proveriti), dobijamo novac".

18. 03. 2026. u 11:03

TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika
TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A najnovije vesti iz sporta tiču se upravao Iranaca i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da bi Iranu bilo bolje da ne dolazi na Mundijal koji se upravo i u SAD održava ove godine. Pa opet, propisi su jasni, Iranci "moraju u Ameriku", ali... Sada su dobili važnog saveznika u svojoj nameri da Mundijal igraj negde drugde.

18. 03. 2026. u 17:16

UVEK SMO KORAK DO CILJA: Sjajni golman Vladimir Cupara priznaje da rukometaše boli što od 2012.godine nisu napravili neki rezultat
UVEK SMO KORAK DO CILJA: Sjajni golman Vladimir Cupara priznaje da rukometaše boli što od 2012.godine nisu napravili neki rezultat

NEKAD smo imali trofejne generacije. Rukometaši bivše Jugoslavije bilisu i prvi olimpijski pobednici 1972. godine na Igrama u Minhenu. Olimpijskom zlatu radovali su se 1984. u Los Anđelesu, svetskom 1986. uŠvajcarskoj. "Skraćena" Jugoslavija stigla je do dve svetske i jedneevropske bronze, a Srbija se diči samo evropskim srebrom iz 2012. uBeogradu.

19. 03. 2026. u 10:56

