HAOS U PARTIZANU! Predrag Mijatović izbacuje Danka Lazovića, spremio već zamenu?

Fudbalski klub Partizan prolazi kroz jedan od najtežih perioda u svojoj istoriji, gde se sportski neuspesi prepliću sa ozbiljnim finansijskim i upravljačkim problemima

Dok se ekipa muči na terenu ovog proleća, uprava kluba bije bitku sa vremenom – do kraja marta neophodno je obezbediti 2,9 miliona evra kako bi se namirila dugovanja i uspešno prošao strogi UEFA monitoring.

Ipak, paralelno sa finansijskom krizom, bukti i tihi rat unutar same vrhuške kluba, a epicentar sukoba je narušeni odnos dvojice klupskih legendi – Predraga Mijatovića i Danka Lazovića.

Iako su u klub ušli kao tandem koji je trebalo da donese stabilnost, meseci neslaganja doveli su do tačke bez povratka. Kako prenosi "Sport klub", realniji scenario od bilo kakvog pomirenja su vanredni izbori zakazani za leto.

Predrag Mijatović, koji veći deo operacija vodi iz Španije, uveliko radi na formiranju potpuno nove ekipe saradnika. Njegov plan je jasan: korenite promene u kojima više neće biti mesta za Danka Lazovića, ali ni za veći deo trenutnog Upravnog odbora.

Mijatović veruje da sa sadašnjim kadrom nije moguće sprovesti reforme na način koji je zamislio, te već sastavlja spisak poverljivih ljudi sa kojima bi krenuo u novi mandat.

Najveće iznenađenje u Mijatovićevim planovima je ime potencijalnog sportskog direktora. Izbor je navodno pao na Bojana Šaranova, bivšeg čuvara mreže Partizana. Šaranov se dokazao kao uspešan sportski radnik vodeći Železničar iz Pančeva, klub koji je pod njegovom komandom zabeležio značajan uspon, kako rezultatski, tako i na tržištu transfera. Mijatović u njemu vidi čoveka koji bi mogao da donese moderniji pristup skautingu i transfer politici Partizana.

Pored Šaranova, Mijatović na visokim funkcijama želi još dvojicu bivših asova – legendarnog golmana Vladimira Stojkovića i nekadašnjeg pouzdanog beka Marka Lomića. Ovakav sastav uprave bio bi jasan signal da Mijatović želi da se osloni na bivše igrače koji poznaju "težinu" crno-belog dresa, ali su spremni za administrativne izazove.









