NAGLI PORAST CENE NAFTE: Katastrofalna situacija na tržištu - Slovenija uvela restrikcije na pumpama

В. Н.

19. 03. 2026. u 07:37

CENE nafte porasle su na 112 dolara po barelu nakon što su iranski mediji izvestili o vazdušnom napadu koji je pogodio postrojenje na najvećem svetskom nalazištu prirodnog gasa.

НАГЛИ ПОРАСТ ЦЕНЕ НАФТЕ: Катастрофална ситуација на тржишту - Словенија увела рестрикције на пумпама

Foto: Profimedia/Ilustracija

Referentna cena sirove nafte marke Brent dostigla je 112 dolara po barelu rano jutroa u Aziji, što je za više od 5 odsto od cena u utorak, prenosi Bi-bi-si.

Nagli porast usledio je nakon izveštaja da je pogođen iranski petrohemijski kompleks na gasnom polju Južni Pars.

Nekoliko sati kasnije, Katar je izvestio da je na industrijskom lokalitetu Ras Lafan pričinjena velika šteta nakon pretnji iz Irana.

Iako je cena i nafte i gasa naglo porasla, ostala je ispod maksimuma viđenih ranije tokom sukoba, navodi Bi-bi-si i podseća da je nafta dostigla cenu od 116,78 dolara po barelu 9. marta.

Iransko ministarstvo za naftu saopštilo je da je požar u petrohemijskom kompleksu pod kontrolom, preneo je Tasnim, novinska agencija povezana sa Korpusom islamske revolucionarne garde.

Podsetimo, situacija na tržištu nafte i gasa je katastrofalna. Cena nafte je danas otišla na 112 dolara po barelu a bila je 65. Slovenija uvela restrikcije na pumpama. Cena goriva na pumpama u Americi je već na 5 dolara.

