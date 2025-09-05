Ručak dana

KREMASTA PILETINA SA BROKOLIJEM: Recept za ručak na brzinu

Milena Tomasevic

05. 09. 2025. u 08:46

Kad poželite jelo koje je i brzo i zasito ovo je pravi izbor. Sočna piletina, svež brokoli i testenina u kremastom sosu peku se zajedno, a na kraju sve zaokružuje zlatna korica sira. Savršen ručak za celu porodicu, bez mnogo truda.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr pilećih prsa
  • 300 gr brokolija
  • 400 ml alfredo sosa (ili pavlaka + puter + sir)
  • 250 gr testenine
  • 100 gr sira

Priprema
Skuvajte testeninu pola vremena, brokoli kratko obarite. Piletinu isecite na kocke i propržite. Sve pomešajte sa sosom, prebacite u podmazan pleh, pospite sirom i pecite na 200°C oko 20 minuta, dok ne dobije zlatnu koricu.

Prijatno!

