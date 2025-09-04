Ručak dana

ŠKAMPI BOBO: Recept za afro-brazilski ukus sa severoistoka

Milena Tomasevic

04. 09. 2025. u 14:24

Ovo jelo, istovremeno kremasto i osvežavajuće, savršeno je za svečani ručak ili večeru u dobrom društvu.

FOTO: Novosti

Sastojci (za 4 osobe):

  • 1 kg očišćenih škampa
  • sok od 1 limuna
  • so i crni biber – po ukusu
  • 1 kg kuvanog i iseckanog krompira ili batata 
  • 400 ml kokosovog mleka ili običnog 
  • 3 kašike palminog ulja 
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 veliki crni luk, sitno seckan
  • 3 čena belog luka, mlevena
  • 1 crvena paprika, iseckana
  • 2 zrela paradajza, iseckan
  • sveže seckan peršun 

Priprema

Škampe začinite sokom od limuna, solju i biberom, pa ostavite kratko da odstoje. Kuvan krompir izblendirajte sa mlekom dok ne postane kremast. U dubljoj šerpi zagrejte maslinovo ulje i propržite luk, beli luk, papriku i paradajz. Dodajte palmino ulje i krem od krompira, mešajući dok se ne ujednači. Umešajte škampe i kuvajte još 3–5 minuta (nemojte ih prekuvati). Posipajte svežim peršunom. Poslužite odmah uz pirinač. 

Prijatno!

