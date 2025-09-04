ŠKAMPI BOBO: Recept za afro-brazilski ukus sa severoistoka
Ovo jelo, istovremeno kremasto i osvežavajuće, savršeno je za svečani ručak ili večeru u dobrom društvu.
Sastojci (za 4 osobe):
- 1 kg očišćenih škampa
- sok od 1 limuna
- so i crni biber – po ukusu
- 1 kg kuvanog i iseckanog krompira ili batata
- 400 ml kokosovog mleka ili običnog
- 3 kašike palminog ulja
- 2 kašike maslinovog ulja
- 1 veliki crni luk, sitno seckan
- 3 čena belog luka, mlevena
- 1 crvena paprika, iseckana
- 2 zrela paradajza, iseckan
- sveže seckan peršun
Priprema
Škampe začinite sokom od limuna, solju i biberom, pa ostavite kratko da odstoje. Kuvan krompir izblendirajte sa mlekom dok ne postane kremast. U dubljoj šerpi zagrejte maslinovo ulje i propržite luk, beli luk, papriku i paradajz. Dodajte palmino ulje i krem od krompira, mešajući dok se ne ujednači. Umešajte škampe i kuvajte još 3–5 minuta (nemojte ih prekuvati). Posipajte svežim peršunom. Poslužite odmah uz pirinač.
Prijatno!
