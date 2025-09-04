ŠKAMPI BOBO: Recept za afro-brazilski ukus sa severoistoka

Ovo jelo, istovremeno kremasto i osvežavajuće, savršeno je za svečani ručak ili večeru u dobrom društvu.

FOTO: Novosti

Sastojci (za 4 osobe):

1 kg očišćenih škampa

sok od 1 limuna

so i crni biber – po ukusu

1 kg kuvanog i iseckanog krompira ili batata

400 ml kokosovog mleka ili običnog

3 kašike palminog ulja

2 kašike maslinovog ulja

1 veliki crni luk, sitno seckan

3 čena belog luka, mlevena

1 crvena paprika, iseckana

2 zrela paradajza, iseckan

sveže seckan peršun

Priprema

Škampe začinite sokom od limuna, solju i biberom, pa ostavite kratko da odstoje. Kuvan krompir izblendirajte sa mlekom dok ne postane kremast. U dubljoj šerpi zagrejte maslinovo ulje i propržite luk, beli luk, papriku i paradajz. Dodajte palmino ulje i krem od krompira, mešajući dok se ne ujednači. Umešajte škampe i kuvajte još 3–5 minuta (nemojte ih prekuvati). Posipajte svežim peršunom. Poslužite odmah uz pirinač.

Prijatno!