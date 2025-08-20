Ručak dana

RECEPT: Pileći karabatak u sosu od pečuraka na pirinču

Milena Tomasevic

20. 08. 2025. u 09:57

Sočni pileći karati i bataci u kremastom sosu od pečuraka, posluženi na pirinču, donose ukusan i hranljiv obrok idealan za porodični ručak.

РЕЦЕПТ: Пилећи карабатак у сосу од печурака на пиринчу

FOTO: Novosti

Potrebno

  • 500 gr karabataka očišćenih od kostiju
  • 250 gr pirinča
  • 300 g pečuraka (šampinjoni ili druge po želji)
  • 1 veća glavica crnog luka
  • 500 ml pavlake za kuvanje
  • malo ulja (za prženje mesa i dinstanje)
  • začini: so, biber, beli luk u prahu, peršun, origano
  • opciono: parmezan ili svež peršun za posipanje

Priprema

1. Skuvati pirinač u slanoj vodi i ostaviti sa strane.
2. Na ulju ispržiti pileće karabatake koji su prethodno marinirani ( senf, origano, beli luk u prahu, biber, so), dok ne dobiju lepu zlatno-rumenu boju. Izvaditi i ostaviti sa strane.
3. U istoj masnoći prodinstati sitno seckan crni luk i pečurke, dodati začine (so, biber, beli luk u prahu, peršun, origano).
4. Kada pečurke omekšaju, dodati pavlaku za kuvanje i kuvati par minuta da se dobije kremasti sos.
5. Na tanjir staviti podlogu od pirinča, preko sipati sos od pečuraka, a zatim poređati nasečene komade piletine.
6. Po želji posuti parmezanom ili svežim peršunom.
Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RECEPT: Piletina i čeri orzo testenina
Ručak dana

0 2

RECEPT: Piletina i čeri orzo testenina

Kremasta orzo testenina sa sočnim komadima piletine, svežim čeri paradajzom i spanaćem pravi je obrok koji spaja mediteranske ukuse i brzu pripremu. Ovo jelo je savršeno za tople večere ili lagani ručak, a njegova boja i aroma će vas osvojiti na prvi zalogaj.

13. 08. 2025. u 11:47

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu

MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu