RECEPT: Pileći karabatak u sosu od pečuraka na pirinču
Sočni pileći karati i bataci u kremastom sosu od pečuraka, posluženi na pirinču, donose ukusan i hranljiv obrok idealan za porodični ručak.
Potrebno
- 500 gr karabataka očišćenih od kostiju
- 250 gr pirinča
- 300 g pečuraka (šampinjoni ili druge po želji)
- 1 veća glavica crnog luka
- 500 ml pavlake za kuvanje
- malo ulja (za prženje mesa i dinstanje)
- začini: so, biber, beli luk u prahu, peršun, origano
- opciono: parmezan ili svež peršun za posipanje
Priprema
1. Skuvati pirinač u slanoj vodi i ostaviti sa strane.
2. Na ulju ispržiti pileće karabatake koji su prethodno marinirani ( senf, origano, beli luk u prahu, biber, so), dok ne dobiju lepu zlatno-rumenu boju. Izvaditi i ostaviti sa strane.
3. U istoj masnoći prodinstati sitno seckan crni luk i pečurke, dodati začine (so, biber, beli luk u prahu, peršun, origano).
4. Kada pečurke omekšaju, dodati pavlaku za kuvanje i kuvati par minuta da se dobije kremasti sos.
5. Na tanjir staviti podlogu od pirinča, preko sipati sos od pečuraka, a zatim poređati nasečene komade piletine.
6. Po želji posuti parmezanom ili svežim peršunom.
Prijatno!
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)