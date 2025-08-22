PAPRIKE SA BELIM SOSOM: Jednostavno, a preukusno

Kremasti sos i miris pečene paprike čine ovo jelo jednim od omiljenih letnjih klasika, jednostavnim za pripremu i uvek punog ukusa.

Paprike sa belim sosom

500 g zelenih paprika

Ulje za prženje

Za sos

4 kašike maslinovog ulja

1 kašičica brašna

4 čena belog luka

1 šolja jogurta ili mleka (300 ml)

4 kašike sira

So, malo ljute papričice (po želji)

Očistite paprike i pržite dok blago ne porumene. U međuvremenu, u istom i drugom tiganju zagrejte maslinovo ulje i propržite brašno 2 minuta, a da ne požuti.

Dodajte zgnječeni beli luk, malo promešajte, a zatim dodajte jogurt. Ako je gusto, možete dodati malo vode i ostaviti brašno sa jogurtom dok ne proključa. Smanjite temperaturu, a zatim dodajte svježi sir, promešajte, dodajući ukus solju i malo ljute papričice. Dodajte svježi sir, dobro promešajte i dodajte pržene paprike u sos. Pažljivo promešajte i ostavite da se međusobno upijaju ukusi 5 minuta na niskoj temperaturi.

Prijatno!