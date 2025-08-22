PAPRIKE SA BELIM SOSOM: Jednostavno, a preukusno
Kremasti sos i miris pečene paprike čine ovo jelo jednim od omiljenih letnjih klasika, jednostavnim za pripremu i uvek punog ukusa.
Paprike sa belim sosom
- 500 g zelenih paprika
- Ulje za prženje
Za sos
- 4 kašike maslinovog ulja
- 1 kašičica brašna
- 4 čena belog luka
- 1 šolja jogurta ili mleka (300 ml)
- 4 kašike sira
- So, malo ljute papričice (po želji)
Očistite paprike i pržite dok blago ne porumene. U međuvremenu, u istom i drugom tiganju zagrejte maslinovo ulje i propržite brašno 2 minuta, a da ne požuti.
Dodajte zgnječeni beli luk, malo promešajte, a zatim dodajte jogurt. Ako je gusto, možete dodati malo vode i ostaviti brašno sa jogurtom dok ne proključa. Smanjite temperaturu, a zatim dodajte svježi sir, promešajte, dodajući ukus solju i malo ljute papričice. Dodajte svježi sir, dobro promešajte i dodajte pržene paprike u sos. Pažljivo promešajte i ostavite da se međusobno upijaju ukusi 5 minuta na niskoj temperaturi.
Prijatno!
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)