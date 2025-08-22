Ručak dana

PAPRIKE SA BELIM SOSOM: Jednostavno, a preukusno

Milena Tomasevic

22. 08. 2025. u 21:11

Kremasti sos i miris pečene paprike čine ovo jelo jednim od omiljenih letnjih klasika, jednostavnim za pripremu i uvek punog ukusa.

ПАПРИКЕ СА БЕЛИМ СОСОМ: Једноставно, а преукусно

FOTO: Novosti

Paprike sa belim sosom

  • 500 g zelenih paprika
  • Ulje za prženje

Za sos

  • 4 kašike maslinovog ulja
  • 1 kašičica brašna
  • 4 čena belog luka
  • 1 šolja jogurta ili mleka (300 ml)
  • 4 kašike  sira
  • So, malo ljute papričice (po želji)

Očistite paprike i pržite dok blago ne porumene. U međuvremenu, u istom i drugom tiganju zagrejte maslinovo ulje i propržite brašno 2 minuta, a da ne požuti.
Dodajte zgnječeni beli luk, malo promešajte, a zatim dodajte jogurt. Ako je gusto, možete dodati malo vode i ostaviti brašno sa jogurtom dok ne proključa. Smanjite temperaturu, a zatim dodajte svježi sir, promešajte, dodajući ukus solju i malo ljute papričice. Dodajte svježi sir, dobro promešajte i dodajte pržene paprike u sos. Pažljivo promešajte i ostavite da se međusobno upijaju ukusi 5 minuta na niskoj temperaturi.

Prijatno!

