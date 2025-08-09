DA MESO NE BUDE SUVO, URADITE OVO: Zašto vam punjene paprike ne uspevaju uvek
NA neke stvari morate da obratite pažnju kad ih pripremate.
Saznajte u čemu možda grešite i kako to ubuduće da ispravite...
Najbolje paprike za punjenje su babure. Naravno, možete pokušati i sa šiljama i drugim vrstama, ali u tom slučaju ćete dobiti potpuno drugačije jelo od onog koje tradicionalno pripremaju mame i bake.
Birate pogrešno meso
Iako svaka domaćica ima svoj recept, za smesu se najčešće koristi mešavina mlevenog mesa, pirinča i luka, a dodaju se i začini poput mlevene paprike, bibera, soli, peršuna i belog luka.
Čista junetina najčešće je previše suva, pa se koristi u kombinaciji sa svinjetinom.
Dobar odnos je 70:30 u korist junetine. Neki kuvari u meso dodaju i sitno seckanu slaninu, tako su paprike mnogo ukusnije i sočnije.
Paprike ne punite do vrha
Nakon što očistite papriku od semenki, napunite je smesom, ali nikad do vrha.
Tokom kuvanja pirinač će nabubriti, pa smesa može da ispadne, a paprike popucaju.
Papriku možete zatvoriti kolutom paradajza ili krompira, da smesa iz nje ne bi izašla napolje.
Dodajete previše zaprške
Paprike spadaju u povrće koje se teže vari, a ako tome dodate i masnoću i mnogo zaprške, postoji rizik da požalite što ste pojeli jednu više.
Lakša varijanta podrazumeva manje zaprške ili brašno i malo aleve paprike razmućene u vodi, kojima se takođe može zgusnuti jelo.
Pogrešno spremate pirinač
Ako prekuvate pirinač, rezultat neće biti baš najbolji. Zato je u smesu s mesom najbolje dodati sirov (nekuvan).
Probajte! 👌
(Stil)
Preporučujemo
GURMANSKE PUNjENE PAPRIKE: Ručak za kompletan užitak
15. 03. 2025. u 11:00
MALO DRUGAČIJE PUNjENE PAPRIKE IZ RERNE: Recept koji morate isprobati
20. 02. 2025. u 11:01Jovana Vasić
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)