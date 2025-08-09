DA MESO NE BUDE SUVO, URADITE OVO: Zašto vam punjene paprike ne uspevaju uvek

NA neke stvari morate da obratite pažnju kad ih pripremate.

Foto: Jutjub/Printskrin/ My Kitchen Tanja

Saznajte u čemu možda grešite i kako to ubuduće da ispravite...

Najbolje paprike za punjenje su babure. Naravno, možete pokušati i sa šiljama i drugim vrstama, ali u tom slučaju ćete dobiti potpuno drugačije jelo od onog koje tradicionalno pripremaju mame i bake.

Birate pogrešno meso

Iako svaka domaćica ima svoj recept, za smesu se najčešće koristi mešavina mlevenog mesa, pirinča i luka, a dodaju se i začini poput mlevene paprike, bibera, soli, peršuna i belog luka.

Čista junetina najčešće je previše suva, pa se koristi u kombinaciji sa svinjetinom.

Dobar odnos je 70:30 u korist junetine. Neki kuvari u meso dodaju i sitno seckanu slaninu, tako su paprike mnogo ukusnije i sočnije.

Paprike ne punite do vrha

Nakon što očistite papriku od semenki, napunite je smesom, ali nikad do vrha.

Tokom kuvanja pirinač će nabubriti, pa smesa može da ispadne, a paprike popucaju.

Papriku možete zatvoriti kolutom paradajza ili krompira, da smesa iz nje ne bi izašla napolje.

Dodajete previše zaprške

Paprike spadaju u povrće koje se teže vari, a ako tome dodate i masnoću i mnogo zaprške, postoji rizik da požalite što ste pojeli jednu više.

Lakša varijanta podrazumeva manje zaprške ili brašno i malo aleve paprike razmućene u vodi, kojima se takođe može zgusnuti jelo.

Pogrešno spremate pirinač

Ako prekuvate pirinač, rezultat neće biti baš najbolji. Zato je u smesu s mesom najbolje dodati sirov (nekuvan).

Probajte! 👌

(Stil)