KORAK PO KORAK: Kako da napravite savršenu picu, kao u italijanskom restoranu

POSTANITE maher za pripremu pice!

Foto: Free Images Pixabay

Prateći ovih nekoliko koraka napravićete je poput italijanskog kuvara.

Potrebno je:

- šolja tople vode

- 2 i 1/4 kašičice suvog kvasca

- kašičica šećera

- 2,5 šolje brašna

- 2 kašike maslinovog ulja

- 1/2 kašičice soli

Za nadev:

- 1/2 šolje paradajz sosa

- 1,5 šolja narendanog mocarela sira

- sastojci po izboru (šunka, pečurke, masline, paprike, luk, origano, susam, jaja, pršuta, rukola, artičoke...) Foto: Jutjub/Printskrin/ Uradi Sama- Ideje za kreativce

Priprema pice:

U manjoj činiji pomešajte toplu vodu, suvi kvasac i šećer. Ostavite da odstoji 5-10 minuta, dok se kvasac ne „aktivira“ (ne počne da peni). Zatim u većoj činiji izmešajte brašno i so. Dodajte kvasac i maslinovo ulje. Zamesite testo tako da postane glatko i elastično. Ako vam se učini da je previše lepljivo, dodajte još malo brašna. Pokrijte činiju čistom krpom i ostavite testo da „odmara“ na toplom mestu oko sat-dva, odnosno dok se udvostruči.

Sad možete početi sa pripremom pice. Uključite rernu da se zagreje na 220 stepeni. Na brašnom posutoj površini razvucite testo u obliku pice, na željenu debljinu, pa ga prebacite u pleh obložen papirom za pečenje.

Foto Pixabay free images

Sledi dodavanje nadeva. Najpre premažite testo paradajz sosom. Potom pospite rendani mocarela sir ravnomerno preko sosa. Dodajte sitno iseckane omiljene sastojke po izboru, kao što su šunka, pečurke, masline, paprike, luk, origano, susam, jaja, pršuta, rukola, artičoke… Kada se rerna zagreje, ubacite picu i pecite je 12-15 minuta, ili dok testo ne postane zlatno smeđe boje, a sir se rastopi i dobije lepu koricu. Ostavite picu da se prohladi u plehu jedan minut pa je isecite na osmine i poslužite dok je još topla.

Ovo je osnovni recept za pripremu domaće pice, a vi ga možete modifikovati prema svom ukusu, svaki put iznova.