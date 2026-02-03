Torte i kolači

POSNA BAKLAVA SA PISTAĆIMA: Hrskava klasika koja osvaja

Milena Tomasevic

03. 02. 2026. u 07:00

Baklava je poslastica koja na svakoj trpezi budi osećaj praznika, topline i zajedništva. Ova verzija sa pistaćima, jednostavna za pripremu i prilagodljiva posnom režimu ishrane, dokaz je da tradicionalni ukusi uvek pronalaze put do našeg srca – bilo da je pripremamo za praznike ili za slatko porodično uživanje.

ПОСНА БАКЛАВА СА ПИСТАЋИМА: Хрскава класика која осваја

FOTO: Novosti


Sastojci

Za baklavu:

  • 20 tankih kora za baklavu (jedno pakovanje od 500 g)
  • 300 gr krupnije mlevenih pistaća
  • 120 g putera ili margarina
  • 8 kašika ulja
  • Za sirup:
  • 600 ml vode
  • 2–3 kesice vanilin šećera
  • sok od 1/2 limuna

Priprema

Pistaće krupnije sameljite i odvojite jednu do dve kašike za posipanje. Puter ili margarin istopite na tihoj vatri i pomešajte sa uljem.

U šerpu stavite šećer, vodu i vanilin šećer, pa kuvajte oko 10 minuta od trenutka kada provri. Skinite sa šporeta, dodajte sok od limuna i ostavite sirup da se ohladi.

Za jednu rolnu koristite dve kore. Prvu koru premažite mešavinom putera i ulja, preko nje stavite drugu koru i nju takođe premažite. Na polovinu kora rasporedite oko dve kašike mlevenih pistaća, zatim kore preklopite po užoj strani, ponovo lagano premažite i uvijte u rolnu oko tankog štapića. Složite je u podmazan pleh. Svaku rolnu isecite na tri do četiri dela, po želji.

Baklavu obilno premažite preostalom masnoćom i pecite na 180 °C oko 60 minuta, dok ne dobije zlatnu boju i hrskavu koricu.

Vruću baklavu odmah prelijte prohlađenim sirupom i ostavite da se potpuno ohladi. Po želji, pre služenja pospite odvojenim pistaćima.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
„DEČIJE POVREDE“ ZA KRAJ GODINE U TEATRU HUMANOSTI: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi koja je spojila umetnost i humanost

„DEČIJE POVREDE“ ZA KRAJ GODINE U TEATRU HUMANOSTI: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi koja je spojila umetnost i humanost