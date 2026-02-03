POSNA BAKLAVA SA PISTAĆIMA: Hrskava klasika koja osvaja
Baklava je poslastica koja na svakoj trpezi budi osećaj praznika, topline i zajedništva. Ova verzija sa pistaćima, jednostavna za pripremu i prilagodljiva posnom režimu ishrane, dokaz je da tradicionalni ukusi uvek pronalaze put do našeg srca – bilo da je pripremamo za praznike ili za slatko porodično uživanje.
Za baklavu:
- 20 tankih kora za baklavu (jedno pakovanje od 500 g)
- 300 gr krupnije mlevenih pistaća
- 120 g putera ili margarina
- 8 kašika ulja
- Za sirup:
- 600 ml vode
- 2–3 kesice vanilin šećera
- sok od 1/2 limuna
Priprema
Pistaće krupnije sameljite i odvojite jednu do dve kašike za posipanje. Puter ili margarin istopite na tihoj vatri i pomešajte sa uljem.
U šerpu stavite šećer, vodu i vanilin šećer, pa kuvajte oko 10 minuta od trenutka kada provri. Skinite sa šporeta, dodajte sok od limuna i ostavite sirup da se ohladi.
Za jednu rolnu koristite dve kore. Prvu koru premažite mešavinom putera i ulja, preko nje stavite drugu koru i nju takođe premažite. Na polovinu kora rasporedite oko dve kašike mlevenih pistaća, zatim kore preklopite po užoj strani, ponovo lagano premažite i uvijte u rolnu oko tankog štapića. Složite je u podmazan pleh. Svaku rolnu isecite na tri do četiri dela, po želji.
Baklavu obilno premažite preostalom masnoćom i pecite na 180 °C oko 60 minuta, dok ne dobije zlatnu boju i hrskavu koricu.
Vruću baklavu odmah prelijte prohlađenim sirupom i ostavite da se potpuno ohladi. Po želji, pre služenja pospite odvojenim pistaćima.
Uživajte!
