POSNA BAKLAVA SA PISTAĆIMA: Hrskava klasika koja osvaja

Baklava je poslastica koja na svakoj trpezi budi osećaj praznika, topline i zajedništva. Ova verzija sa pistaćima, jednostavna za pripremu i prilagodljiva posnom režimu ishrane, dokaz je da tradicionalni ukusi uvek pronalaze put do našeg srca – bilo da je pripremamo za praznike ili za slatko porodično uživanje.

FOTO: Novosti





Za baklavu:

20 tankih kora za baklavu (jedno pakovanje od 500 g)

300 gr krupnije mlevenih pistaća

120 g putera ili margarina

8 kašika ulja

Za sirup:

600 ml vode

2–3 kesice vanilin šećera

sok od 1/2 limuna

Priprema

Pistaće krupnije sameljite i odvojite jednu do dve kašike za posipanje. Puter ili margarin istopite na tihoj vatri i pomešajte sa uljem.

U šerpu stavite šećer, vodu i vanilin šećer, pa kuvajte oko 10 minuta od trenutka kada provri. Skinite sa šporeta, dodajte sok od limuna i ostavite sirup da se ohladi.

Za jednu rolnu koristite dve kore. Prvu koru premažite mešavinom putera i ulja, preko nje stavite drugu koru i nju takođe premažite. Na polovinu kora rasporedite oko dve kašike mlevenih pistaća, zatim kore preklopite po užoj strani, ponovo lagano premažite i uvijte u rolnu oko tankog štapića. Složite je u podmazan pleh. Svaku rolnu isecite na tri do četiri dela, po želji.

Baklavu obilno premažite preostalom masnoćom i pecite na 180 °C oko 60 minuta, dok ne dobije zlatnu boju i hrskavu koricu.

Vruću baklavu odmah prelijte prohlađenim sirupom i ostavite da se potpuno ohladi. Po želji, pre služenja pospite odvojenim pistaćima.

Uživajte!