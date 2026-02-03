ŠOK NA MARAKANI! Neočekivan odlazak iz Crvene zvezde
Iznenađujuća informacija stiže iz Grčke!
Brazilski napadač Bruno Duarte mogao bi ipak da napusti Crvenu zvezdu do kraja prelaznog roka.
Duarte je u odličnoj formi i sve je veći broj klubova zainteresovanih za njega. Prema navodima portala „Sportdog“, u trku za Brazilca ušao je Panatinaikos.
Ne navodi se koliko je Panatinaikos spreman da plati za Duartea, ali transfer Brazilca ne bi trebalo da bude manji od 4.000.000 evra, što je duplo više u odnosu na kupovnu cenu od Farensea leta 2024. godine.
Ono što bi moglo da predstavlja probem za Panatinaikos u realizaciji kupovine Duartea od Crvene zvezde je činjenica da su navijači kluba sa Marakane u bratskim odnosima sa Olimpijakosom, pa rukovodstvo šampiona Srbije možda odustane iz tog razloga od bilo kakve saradnje sa zeleno-belima.
