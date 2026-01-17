TORTILJA SA JAJETOM, KAČKAVALJEM I PRŠUTOM: Brz i ukusan doručak
Kada nemate mnogo vremena, a želite topao i zasitan doručak, ova tortilja sa jajetom je pravi izbor. Priprema se za samo nekoliko minuta, lako se prilagođava ukusu i idealna je i za kuću i za poneti.
Sastojci
- 2 tortilje
- 4 jajeta
- kačkavalj (rendani, po ukusu)
- pršuta, slaninica ili šunka (po želji)
- rukola
- paradajz
- so
- malo ulja za tiganj
Priprema:
Umutite 2 jajeta, posolite i sipajte u veći, blago podmazan tiganj, raspoređujući smesu kao za palačinku. Odmah stavite jednu tortilju preko jajeta. Kada se jaje zapeče, pažljivo okrenite da tortilja bude dole, a jaje gore. Preko jajeta pospite rendani kačkavalj i dodajte pršutu (ili drugi izbor mesa). Kratko zagrejte dok se kačkavalj ne istopi, pa izvadite iz tiganja. Dodajte rukolu, paradajz ili priloge po želji, preklopite tortilju i poslužite dok je toplo. Ponovite postupak sa drugom tortiljom.
Uživajte!
