TORTILJA SA JAJETOM, KAČKAVALJEM I PRŠUTOM: Brz i ukusan doručak

Kada nemate mnogo vremena, a želite topao i zasitan doručak, ova tortilja sa jajetom je pravi izbor. Priprema se za samo nekoliko minuta, lako se prilagođava ukusu i idealna je i za kuću i za poneti.

Sastojci

2 tortilje

4 jajeta

kačkavalj (rendani, po ukusu)

pršuta, slaninica ili šunka (po želji)

rukola

paradajz

so

malo ulja za tiganj

Priprema:

Umutite 2 jajeta, posolite i sipajte u veći, blago podmazan tiganj, raspoređujući smesu kao za palačinku. Odmah stavite jednu tortilju preko jajeta. Kada se jaje zapeče, pažljivo okrenite da tortilja bude dole, a jaje gore. Preko jajeta pospite rendani kačkavalj i dodajte pršutu (ili drugi izbor mesa). Kratko zagrejte dok se kačkavalj ne istopi, pa izvadite iz tiganja. Dodajte rukolu, paradajz ili priloge po želji, preklopite tortilju i poslužite dok je toplo. Ponovite postupak sa drugom tortiljom.

Uživajte!