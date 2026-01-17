Peciva i pite

TORTILJA SA JAJETOM, KAČKAVALJEM I PRŠUTOM: Brz i ukusan doručak

Milena Tomasevic

17. 01. 2026. u 09:30

Kada nemate mnogo vremena, a želite topao i zasitan doručak, ova tortilja sa jajetom je pravi izbor. Priprema se za samo nekoliko minuta, lako se prilagođava ukusu i idealna je i za kuću i za poneti.

ТОРТИЉА СА ЈАЈЕТОМ, КАЧКАВАЉЕМ И ПРШУТОМ: Брз и укусан доручак

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 tortilje
  • 4 jajeta
  • kačkavalj (rendani, po ukusu)
  • pršuta, slaninica ili šunka (po želji)
  • rukola
  • paradajz
  • so
  • malo ulja za tiganj

Priprema:

Umutite 2 jajeta, posolite i sipajte u veći, blago podmazan tiganj, raspoređujući smesu kao  za palačinku. Odmah stavite jednu tortilju preko jajeta. Kada se jaje zapeče, pažljivo okrenite da tortilja bude dole, a jaje gore. Preko jajeta pospite rendani kačkavalj i dodajte pršutu (ili drugi izbor mesa). Kratko zagrejte dok se kačkavalj ne istopi, pa izvadite iz tiganja. Dodajte rukolu, paradajz ili priloge po želji, preklopite tortilju i poslužite dok je toplo. Ponovite postupak sa drugom tortiljom.

Uživajte!

