"RASPOREDIO SAM VOJSKU NA 75 LOKACIJA" Orban: Ukrajina digla u vazduh "Severni tok", to se ne sme ponoviti sa "Družbom"
MAĐARSKI premijer Viktor Orban objavio je video na mreži Iks u kojem je poručio da je mađarska vojska raspoređena na desetinama lokacija kako bi zaštitila energetsku infrastrukturu zemlje. Orban navodi da postoji pretnja od mogućih ukrajinskih sabotaža zbog tenzija oko ruskih energetskih isporuka i rata na Bliskom istoku.
Orban je rekao da je ujutru održan sastanak Saveta za odbranu na kojem su razmotrene mere potrebne zbog, kako tvrdi, „ukrajinske blokade nafte“ i šire bezbednosne situacije.
- U ovakvoj situaciji mir i bezbednost Mađarske su najvažniji, zato Savet za odbranu stalno zaseda - rekao je.
Dodao je da je zbog sukoba na Bliskom istoku povećana teroristička pretnja u Evropi i da je odlučeno da se pojača policijsko i vojno prisustvo na javnim mestima.
„Vojska je već raspoređena na 75 lokacija“
Orban je rekao da je naložio bezbednosnim službama da posebno prate osobe povezane sa ekstremističkim islamističkim grupama, ali i da se dodatno zaštiti kritična energetska infrastruktura.
Prema njegovim rečima, razlog za to je i najava ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da će sprečiti dolazak ruske energije u Evropu.
- Svaki energetski objekat koji koristi rusku energiju može postati meta ukrajinskih sabotaža - rekao je Orban.
Pozvao se i na eksploziju gasovoda Severni tok.
- Gasovod Severni tok digli su u vazduh Ukrajinci, zato smo odlučili da dodatno ojačamo zaštitu mađarskih energetskih objekata - rekao je.
- Prema izveštaju koji sam danas dobio, vojska je već raspoređena na 75 lokacija - dodao je.
Orban traži inspekciju naftovoda Družba
Mađarska vlada odlučila je i da osnuje posebnu istražnu komisiju koja će proveriti stanje naftovoda Družba, kojim ruska nafta stiže u centralnu Evropu. Orban je rekao da Mađarska traži od ukrajinskog predsednika Zelenskog da dozvoli mađarskim inspektorima ulazak u Ukrajinu kako bi proverili stanje na terenu.
- Mađarska se neće dati ucenjivati. Oduprećemo se ukrajinskoj uceni, slomićemo blokadu nafte - poručio je.
Dodao je da će Mađarska, dok se spor ne reši, blokirati sve odluke Evropske unije koje su važne za Ukrajinu.
Preporučujemo
IRAN LANSIRAO RAKETU KA TURSKOJ: Hitno reagovao NATO; Kreće novi napad posle 8 sati zatišja
04. 03. 2026. u 06:59 >> 14:43
UBIJEN KOMANDANT IRGC: Sumnja se da je povezan sa pokušajem atentata na Trampa
04. 03. 2026. u 14:36
"IRAN SAMO ŠTO NIJE POBEĐEN" Hegset: U ratu smo tek pet dana, nećemo žuriti
04. 03. 2026. u 14:34
ORMUSKI MOREUZ: Najusijanija tačka planete
04. 03. 2026. u 14:23
IRAN LANSIRAO RAKETU KA TURSKOJ: Hitno reagovao NATO; Kreće novi napad posle 8 sati zatišja
NASTAVLjAJU se vazdušni udari na Bliskom istoku. SAD i Izrael nastavljaju da gađaju Iran, dok iranske snage uzvraćaju napadima na izraelske gradove i američke baze i diplomatska predstavništva u regionu.
04. 03. 2026. u 06:59 >> 14:21
"RASPOREDIO SAM VOJSKU NA 75 LOKACIJA" Orban: Ukrajina digla u vazduh "Severni tok", to se ne sme ponoviti sa "Družbom"
MAĐARSKI premijer Viktor Orban objavio je video na mreži Iks u kojem je poručio da je mađarska vojska raspoređena na desetinama lokacija kako bi zaštitila energetsku infrastrukturu zemlje. Orban navodi da postoji pretnja od mogućih ukrajinskih sabotaža zbog tenzija oko ruskih energetskih isporuka i rata na Bliskom istoku.
04. 03. 2026. u 13:43
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)