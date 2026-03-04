Politika

IZ MOSKVE HITNO REAGOVALI ZBOG VOJNOG SAVEZA: Militarizacija Prištine i pritisak na Srbiju

04. 03. 2026. u 12:21

ZAGREB, Tirana i Priština ulaze u praktičnu fazu formiranja subregionalnog vojnog bloka, koji podrazumeva jačanje vojnog potencijala, zajedničku kupovinu oružja i razvoj vojne industrije, istakla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije.

ИЗ МОСКВЕ ХИТНО РЕАГОВАЛИ ЗБОГ ВОЈНОГ САВЕЗА: Милитаризација Приштине и притисак на Србију

Foto: Kosovo online

- Podsetiću da su pre godinu dana Zagreb, Tirana i Priština napravile sporazum o vojnoj saradnji u oblasti bezbednosti. Za to vreme je odobren opširni kompleks mera za formiranje subregionalnog vojnog bloka, a sada nastupa praktična faza - izjavila je Zaharova na konferenciji za novinare.

Osnovni smerovi ove saradnje su jačanje vojnog potencijala i razvoj odbrambene industrije, dodala je ona.

- Učesnici trojke, to takođe vidimo, planiraju da povećaju operativnu saradnju vojska, da kolektivno kupuju oružje, bespilotne letelice, PVO sisteme, protivtenkovska sredstva i mnogo drugog. Takođe, nameravaju da stvaraju sopstvene vojno-industrijske kapacitete - objasnila je Zaharova.

Tirana je pozvala Hrvate i Prištinu da učestvuju u obnovi albanskog vojno-industrijskog kompleksa sa akcentom na proizvodnju oklopnih vozila, artiljerijskih granata i drugog oružja.

- Posebno mesto se izdvaja za borbu sa takozvanim zlonamernim uticajem trećih zemalja od kojih navodno dolaze nekakvi rizici, sajber-pretnje, koje mogu da utiču na kritičnu infrastrukturu. Usput se rešava zadatak militarizacije Prištine i ugradnja te samoproglašene formacije u mehanizme NATO-a i inicijative u regionu - objasnila je ona.

Podsetila je još jednom da sve ovo grubo krši rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN.

- Kada to govorimo, to nije samo tradicija da ponavljamo kao mantru, nije samo iz poštovanja međunarodnog prava na koje se treba pozivati. Ne, to je praktična strana pitanja - istakla je Zaharova.

Foto: AP

Prema njenim rečima, podsećanje na Rezoluciju 1244 je upozorenje da kršenja "neće ostati bez posledica". Zato, kako navodi, ovaj dokument pokazuje "koliko daleko su otišli u svom apsolutnom bezumlju oni koji su rešili da prekroje Evropu i, između ostalog, eksperimentišu Balkan".

- Antisrpsko raspoloženje hrvatsko-albanskog projekta je očigledno i Beograd opravdano pokreće uzbunu, shvativši svu opasnost širenja na svojim granicama neprijateljske bezbednosne komponente - ocenila je ona.

Kako je podsetila, zapadne prestonice ignorišu upozorenja, nastavljaju da vrše pritisak na Beograd, dok mu istovremeno brane da štiti svoje interese.

