ŠARENE POSNE KIFLICE: Nežne, mirisne i mekane
Posne šarene kiflice koje mirišu na detinjstvo. Idealne su za posnu trpezu, slave, praznike, ali i svaki dan kada poželite nešto slatko, a lako.
Za šerbet:
- 650 gr šećera
- 500 ml vode
- 2 vanilin šećera
Braon deo testa:
- 100 ml piva
- 100 ml ulja
- 2 kašike kakao praha
- 1/2 praška za pecivo
- 300 gr brašna
Beli deo testa:
- 100 ml piva
- 100 ml ulja
- 1/2 praška za pecivo
- 300 gr brašna
Priprema:
Prvo skuvajte šećer, vodu i vanilu. Ostavite šerbet da se potpuno ohladi.
Zamesite braon i belo testo. Svaki deo testa podelite na po dva jednaka dela. Razvucite prvo beli, preko njega staviti braon deo, pa zajedno još malo rastanjite. Isecite na 16 trouglova i uvijte kiflice. Po želji ih možete puniti džemom. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 15 minuta, dok blago ne porumene. Vruće kiflice odmah ubacite u hladan šerbet, kratko ocedite, pa uvaljajte u kokos ili mlevene orahe.
Uživajte!
Preporučujemo
REBARCA SA KROMPIROM I SLANINOM: Sočno, aromatično i savršeno za porodičnu večeru
20. 11. 2025. u 19:00
ĆUFTE U SOSU OD CRNOG LUKA: Recept za kremasto jelo puno ukusa
20. 11. 2025. u 17:00
PILEĆA PRSA U KREMASTOM SOSU: Brz, ukusan i sočan obrok
20. 11. 2025. u 15:59
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)