Peciva i pite

ŠARENE POSNE KIFLICE: Nežne, mirisne i mekane

Milena Tomasevic

20. 11. 2025. u 18:00

Posne šarene kiflice koje mirišu na detinjstvo. Idealne su za posnu trpezu, slave, praznike, ali i svaki dan kada poželite nešto slatko, a lako.

ШАРЕНЕ ПОСНЕ КИФЛИЦЕ: Нежне, мирисне и мекане

FOTO: Novosti


Sastojci:
Za šerbet:
  • 650 gr šećera
  • 500 ml vode
  • 2 vanilin šećera

Braon deo testa:

  • 100 ml piva
  • 100 ml ulja
  • 2 kašike kakao praha
  • 1/2 praška za pecivo
  • 300 gr brašna

Beli deo testa:

  • 100 ml piva
  • 100 ml ulja
  • 1/2 praška za pecivo
  • 300 gr brašna

Priprema:

Prvo skuvajte šećer, vodu i vanilu. Ostavite šerbet da se potpuno ohladi.

Zamesite braon  i belo testo.  Svaki deo testa  podelite na po dva jednaka dela. Razvucite prvo beli, preko njega staviti braon deo, pa zajedno još malo rastanjite. Isecite na 16 trouglova i uvijte kiflice. Po želji ih možete puniti džemom. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 15 minuta, dok blago ne porumene. Vruće kiflice odmah ubacite u hladan šerbet, kratko ocedite, pa uvaljajte u kokos ili mlevene orahe.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO SE NASLEĐUJE SLAVA? Sveštenik objašnjava pravilo - šta ako otac ima samo ćerke?

KAKO SE NASLEĐUJE SLAVA? Sveštenik objašnjava pravilo - šta ako otac ima samo ćerke?