ŠARENE POSNE KIFLICE: Nežne, mirisne i mekane

Posne šarene kiflice koje mirišu na detinjstvo. Idealne su za posnu trpezu, slave, praznike, ali i svaki dan kada poželite nešto slatko, a lako.

FOTO: Novosti





650 gr šećera

500 ml vode

2 vanilin šećera

Za šerbet:

Braon deo testa:

100 ml piva

100 ml ulja

2 kašike kakao praha

1/2 praška za pecivo

300 gr brašna

Beli deo testa:

100 ml piva

100 ml ulja

1/2 praška za pecivo

300 gr brašna

Priprema:

Prvo skuvajte šećer, vodu i vanilu. Ostavite šerbet da se potpuno ohladi.

Zamesite braon i belo testo. Svaki deo testa podelite na po dva jednaka dela. Razvucite prvo beli, preko njega staviti braon deo, pa zajedno još malo rastanjite. Isecite na 16 trouglova i uvijte kiflice. Po želji ih možete puniti džemom. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 15 minuta, dok blago ne porumene. Vruće kiflice odmah ubacite u hladan šerbet, kratko ocedite, pa uvaljajte u kokos ili mlevene orahe.

Uživajte!