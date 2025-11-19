PROTEINSKA PROJA IZ TIGANJA: Brza mini slana tortica
Lagana, šarena i gotova za 10 minuta. Hrskavi susam na dnu, mekana proja unutra – idealan doručak ili užina bez glutena i laktoze.
Sastojci
- 2 jaja
- 3 kašike grčkog jogurta
- 2 kašike seckanog spanaća
- 1 kašika ajvara
- 20 gr propržene slaninice
- začini: so, beli luk u prahu, biber
- 1 kašičica susama
- 4 kašike palente
- ½ kašičice praška za pecivo
- 1 kašika rendanog kačkavalja
- malo maslinovog ulja za tiganj
PRIPREMA:
Podmažite tiganj i pospite dno susamom. Sjednite sve sastojke u činiji.Sipajte smesu preko susama i poravnajte. Pecite poklopljeno 8–10 minuta na srednjoj temperaturi. Okrenite i kratko zapecite još 1–2 minuta. Ohladite i isecite na komade kao mini slanu torticu.
Prijatno!
