Peciva i pite

PROTEINSKA PROJA IZ TIGANJA: Brza mini slana tortica

Milena Tomasevic

19. 11. 2025. u 11:02

Lagana, šarena i gotova za 10 minuta. Hrskavi susam na dnu, mekana proja unutra – idealan doručak ili užina bez glutena i laktoze.

ПРОТЕИНСКА ПРОЈА ИЗ ТИГАЊА: Брза мини слана тортица

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 jaja
  • 3 kašike grčkog jogurta 
  • 2 kašike seckanog spanaća
  • 1 kašika ajvara
  • 20 gr propržene slaninice
  • začini: so, beli luk u prahu, biber
  • 1 kašičica susama  
  • 4 kašike palente 
  • ½ kašičice praška za pecivo
  • 1 kašika rendanog kačkavalja
  • malo maslinovog ulja za tiganj

PRIPREMA:

Podmažite tiganj i pospite dno susamom. Sjednite sve sastojke u činiji.Sipajte smesu preko susama i poravnajte. Pecite poklopljeno 8–10 minuta na srednjoj temperaturi. Okrenite i kratko zapecite još 1–2 minuta. Ohladite i isecite na komade kao mini slanu torticu.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSI OTKRILI: Nije zbog rezultata! Evo zašto je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku iz Moskve

RUSI OTKRILI: Nije zbog rezultata! Evo zašto je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku iz Moskve