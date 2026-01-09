Beograd

BEOGRAD KOJI PAMTI KORENE: Etno-manifestacije kao srce grada (FOTO)

В.Н.

09. 01. 2026. u 07:30

BEOGRAD tokom cele godine oživljava kroz etno-manifestacije koje promovišu tradiciju, kulturu i lokalni identitet.

Foto: Petar Milosevic

Ove događaje posetioci pamte kao jedinstveno iskustvo koje spaja prošlost i savremeni gradski život.

Povratak korenima etno - manifestacije u Beogradu

U Beogradu etno i kulturne manifestacije postaju sve popularnije, privlačeći i turiste i lokalno stanovništvo. One predstavljaju savršen način da se upoznaju tradicija, narodna umetnost, muzika, igre i zanati, a sve to u urbanom okruženju grada.

Mnoge etno-manifestacije se održavaju na Kalemegdanu, u Knez Mihailovoj ulici, kao i na gradskim kulturnim centrima i otvorenim prostorima. Beogradski etno sajam i Sajam tradicionalnih zanata i gastronomije redovno okupljaju lokalne umetnike, zanatlije i kulinarske majstore koji predstavljaju narodne običaje i tradicionalne proizvode. Posetioci mogu da vide izradu opanaka, ručnih tkanja, grnčariju, kao i prezentacije starih kulinarskih recepata.

Muzika je uvek u centru pažnje - folklorni ansambli, pevačke grupe i guslari predstavljaju bogatu tradiciju srpskog naroda, a mladi učesnici oživljavaju stare običaje. Ovakve aktivnosti omogućavaju posetiocima da osete duh prošlosti i upoznaju kulturu kroz direktno iskustvo.

Poseban segment su gastronomske radionice i degustacije lokalnih specijaliteta. Turisti i Beograđani imaju priliku da probaju domaće sireve, med, pite i projare, ali i tradicionalna jela pripremljena po starim receptima. Hrana postaje most ka kulturi i idenitetu grada.

Foto: N. Skenderija

Etno-manifestacije u Beogradu takođe doprinose zajednici - okupljaju različite generacije, povezuju lokalne umetnike i proizvođače i pružaju publici osećaj pripadnosti kulturi. Turisti sve više traže iskustva koja su autentična i u kojima mogu da učestvuju, a Beogradske etno-manifestacije upravo to pružaju.

Ove manifestacije grade jedinstvenu sliku prestonice kao grada koji ne zaboravlja svoje korene, već ih aktivno promoviše i predstavlja kroz savremene kulturne događaje.

Povratak korenima kroz muzičke, umetničke i gastronomske programe dokazuje da Beograd spaja prošlost i sadašnjost, inspiriše posetioce i čuva autentični identitet grada. Posebnu vrednost ovih dešavanja čine edukativni programi namenjeni deci i mladima, kroz koje se najmlađi upoznaju sa značajem očuvanja kulturnog nasleđa.

Foto: Anđela Stevanović

Radionice, interaktivne igre i susreti sa umetnicima podstiču radoznalost i razvijaju svest o tradiciji kao živom delu svakodnevice. Na taj način Beograd ne samo da prikazuje svoju prošlost, već je prenosi budućim generacijama, gradeći most između nasleđa, savremenog života i kulturnog razvoja.

Foto: N. Skenderija

Ovakvi programi doprinose održivom turizmu, jačaju kulturnu ponudu grada i pozicioniraju Beograd kao mesto susreta različitih uticaja, gde se tradicija poštuje, neguje i predstavlja na savremen i pristupačan način svim posetiocima.

Upravo u tom spoju leži posebna vrednost etno-manifestacija koje obogaćuju kulturni kalendar grada. One ostaju trajan simbol veze čoveka, grada i tradicije Za sve generacije. Ovi događaji ostavljaju snažan utisak i trajnu kulturnu vrednost.

Foto: Novosti

