PITA OD LUKA KOJA OSVAJA NA PRVI ZALOGAJ: Mirisni jesenji specijalitet
Ova pita od luka, inspirisana tradicionalnim rustičnim jelima, spaja jednostavne namirnice u savršeno uravnoteženu kombinaciju: mekano testo bez kvasca, sočan luk i kremasti preliv sa sirom, slaninom i jajima. Rezultat je jelo koje je istovremeno jednostavno, aromatično i izuzetno ukusno.
Sastojci
- 360 gr glatkog brašna
- 150 gr svežeg sira
- 1 prašak za pecivo
- 75 ml mleka
- 90 ml ulja
- ½ kašičice soli
Preliv
- 800 gr luka
- 200 gr šunke ili pančete (sećene na kockice)
- 150 gr gaude (narendane)
- 1 kašika maslaca
- 4 jaja
- 300 gr kisele pavlake
- so, biber, malo muškatnog oraščića
- malo svežeg vlašca
Priprema
Ogulite luk, prepolovite ga i isecite na tanke kolutove. U velikom tiganju propržite pančetu bez ulja dok ne postane hrskava. Dodajte maslac, pa kratko propržite luk — samo da omekša.
Pomešajte brašno i prašak za pecivo. Dodajte svež sir, mleko, ulje i so. Umesite glatko testo. Razvaljajte ga i stavite u pleh obložen papirom za pečenje.
U posudi umutite jaja. Dodajte kiselu pavlaku i narendanu gaudu. Začinite solju, biberom i muškatnim oraščićem. Umešajte proprženi luk i pančetu. Prelijte preko testa.
Pecite na 180°C oko 40 minuta, dok se preliv ne stegne i ne dobije zlatnu boju.
Prijatno!
ŠTA SPREMAJU BRITANCI NA BALKANU: Specijalac održao sastanak sa vojim liderima Albanije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Prištine
SPECIJALNI izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs organizovala je sastanak sa vojnim liderima Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, BiH i samoproglašenog Kosova, koje je predstavljao zamenik komandanta KBS-a general-major Enver Čikaći.
13. 11. 2025. u 15:48
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)