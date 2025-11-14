Peciva i pite

PITA OD LUKA KOJA OSVAJA NA PRVI ZALOGAJ: Mirisni jesenji specijalitet

Milena Tomasevic

14. 11. 2025. u 13:00

Ova pita od luka, inspirisana tradicionalnim rustičnim jelima, spaja jednostavne namirnice u savršeno uravnoteženu kombinaciju: mekano testo bez kvasca, sočan luk i kremasti preliv sa sirom, slaninom i jajima. Rezultat je jelo koje je istovremeno jednostavno, aromatično i izuzetno ukusno.

ПИТА ОД ЛУКА КОЈА ОСВАЈА НА ПРВИ ЗАЛОГАЈ: Мирисни јесењи специјалитет

FOTO: Novosti

Sastojci

Testo
  • 360 gr glatkog brašna
  • 150 gr svežeg sira
  • 1 prašak za pecivo
  • 75 ml mleka
  • 90 ml ulja
  • ½ kašičice soli

Preliv

  • 800 gr luka
  • 200 gr šunke ili pančete (sećene na kockice)
  • 150 gr gaude (narendane)
  • 1 kašika maslaca
  • 4 jaja
  • 300 gr kisele pavlake
  • so, biber, malo muškatnog oraščića
  • malo svežeg vlašca

Priprema

Ogulite luk, prepolovite ga i isecite na tanke kolutove. U velikom tiganju propržite pančetu bez ulja dok ne postane hrskava. Dodajte maslac, pa kratko propržite luk — samo da omekša.

Pomešajte brašno i prašak za pecivo. Dodajte svež sir, mleko, ulje i so. Umesite glatko testo. Razvaljajte ga i stavite u pleh obložen papirom za pečenje.

U posudi umutite jaja. Dodajte kiselu pavlaku i narendanu gaudu. Začinite solju, biberom i muškatnim oraščićem. Umešajte proprženi luk i pančetu. Prelijte preko testa.

Pecite na 180°C oko 40 minuta, dok se preliv ne stegne i ne dobije zlatnu boju.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA PAO SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!

SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"