PITA OD LUKA KOJA OSVAJA NA PRVI ZALOGAJ: Mirisni jesenji specijalitet

Ova pita od luka, inspirisana tradicionalnim rustičnim jelima, spaja jednostavne namirnice u savršeno uravnoteženu kombinaciju: mekano testo bez kvasca, sočan luk i kremasti preliv sa sirom, slaninom i jajima. Rezultat je jelo koje je istovremeno jednostavno, aromatično i izuzetno ukusno.

FOTO: Novosti

Sastojci



360 gr glatkog brašna

150 gr svežeg sira

1 prašak za pecivo

75 ml mleka

90 ml ulja

½ kašičice soli

Preliv

800 gr luka

200 gr šunke ili pančete (sećene na kockice)

150 gr gaude (narendane)

1 kašika maslaca

4 jaja

300 gr kisele pavlake

so, biber, malo muškatnog oraščića

malo svežeg vlašca

Priprema

Ogulite luk, prepolovite ga i isecite na tanke kolutove. U velikom tiganju propržite pančetu bez ulja dok ne postane hrskava. Dodajte maslac, pa kratko propržite luk — samo da omekša.

Pomešajte brašno i prašak za pecivo. Dodajte svež sir, mleko, ulje i so. Umesite glatko testo. Razvaljajte ga i stavite u pleh obložen papirom za pečenje.

U posudi umutite jaja. Dodajte kiselu pavlaku i narendanu gaudu. Začinite solju, biberom i muškatnim oraščićem. Umešajte proprženi luk i pančetu. Prelijte preko testa.

Pecite na 180°C oko 40 minuta, dok se preliv ne stegne i ne dobije zlatnu boju.

Prijatno!