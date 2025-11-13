ROLNICE SA SLANINOM U TORTILJI: Hrskavo, kremasto i neodoljivo u svakom zalogaju!
KADA vam zatreba nešto brzo, ukusno i zasitno — rolnice sa slaninom u tortilji su pravi izbor. Mogu se pripremiti za samo nekoliko minuta, a idealne su za doručak, užinu ili kao topli zalogaj uz film. Hrskava slanina, rastopljeni sir i mekana tortilja – kombinacija koja uvek pobeđuje!
Sastojci:
- 3 velike tortilje
- 150 gr slanine (tanko sečene)
- 100 gr kačkavalja ili drugog sira po izboru
- 1 jaje (za premaz)
- 1 kašika susama
- po želji: kašičica majoneza ili krem sira za punjenje
Priprema:
Tortilje isecite na trakice širine oko 2–3 cm. Svaku traku lagano premažite majonezom ili krem sirom. Zatim po celom dužom delu trake poređajte jednu krišku slanine (ili je malo preklopite ako je duža).
Možete dodati i malo narendanog sira preko slanine. Počnite da uvijate od punjenja ka kraju trakice, kao mini rolnicu.
Poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Umutite jedno jaje i njime premažite svaki zavijeni rolnić. Pospite susamom za lep izgled i dodatnu hrskavost.
Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 12–15 minuta, dok ne postanu zlatno-rumene i hrskave.
Uživajte!
