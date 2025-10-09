Peciva i pite

PITA GUŽVARA SA SIROM: Miris pite koji ispunjava ceo dom

Milena Tomasevic

09. 10. 2025. u 09:30

Recept za pitu koja se topi u ustima! Ova gužvara je jedna od onih starinskih, mirisnih pita koje svi volimo — mekana iznutra, a hrskava spolja. Brzo se priprema, a odlično ide uz jogurt, kiselo mleko ili kao lagana večera.

ПИТА ГУЖВАРА СА СИРОМ: Мирис пите који испуњава цео дом

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr kora za pitu
  • 4 jaja
  • 250 ml mleka
  • 125 ml ulja
  • 200–250 gr sira (po ukusu: feta, mladi ili mešani)
  • 2–3 kašike pavlake
  • 1 prašak za pecivo
  • so po ukusu (ako je sir blag)
  • susam za posipanje

Priprema:

U činiji umutiti jaja, pa dodati mleko, ulje, pavlaku i prašak za pecivo. Dobro izjednačiti. Dodati izdrobljen sir i po potrebi malo soli. Kore lagano gužvati jednu po jednu, umakati u pripremljenu smesu i ređati u podmazan pleh. Kada se utroše sve kore i fil, preliti ostatkom smese preko pite. Posuti susamom.Peći u zagrejanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta, dok ne dobije lepu zlatnu boju.

Prijatno!

