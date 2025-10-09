PITA GUŽVARA SA SIROM: Miris pite koji ispunjava ceo dom
Recept za pitu koja se topi u ustima! Ova gužvara je jedna od onih starinskih, mirisnih pita koje svi volimo — mekana iznutra, a hrskava spolja. Brzo se priprema, a odlično ide uz jogurt, kiselo mleko ili kao lagana večera.
Sastojci:
- 500 gr kora za pitu
- 4 jaja
- 250 ml mleka
- 125 ml ulja
- 200–250 gr sira (po ukusu: feta, mladi ili mešani)
- 2–3 kašike pavlake
- 1 prašak za pecivo
- so po ukusu (ako je sir blag)
- susam za posipanje
Priprema:
U činiji umutiti jaja, pa dodati mleko, ulje, pavlaku i prašak za pecivo. Dobro izjednačiti. Dodati izdrobljen sir i po potrebi malo soli. Kore lagano gužvati jednu po jednu, umakati u pripremljenu smesu i ređati u podmazan pleh. Kada se utroše sve kore i fil, preliti ostatkom smese preko pite. Posuti susamom.Peći u zagrejanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta, dok ne dobije lepu zlatnu boju.
Prijatno!
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
