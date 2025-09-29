Peciva i pite

DOMAĆI RAŽANI HLEB: Domaći i aromatičan

Milena Tomasevic

29. 09. 2025. u 20:00

Malo šta može zameniti ukus i miris domaćeg hleba. Ražani hleb je bogat, sočan i dugotrajan – ostaje svež više dana, a sa svakim parčetom oseća se tradicija i toplina domaće kuhinje.

ДОМАЋИ РАЖАНИ ХЛЕБ: Домаћи и ароматичан

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr raženog brašna od celog zrna (tip 2000)
  • 300 ml tople vode
  • 1 kesica suvog kvasca (7 g) ili 20 g svežeg
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica šećera ili meda (za aktiviranje kvasca)

Priprema:

U čaši pomešajte toplu vodu, šećer/med i kvasac. Ostavite 5–10 minuta dok se ne pojavi pena. U činiji izmešajte brašno i so. Dodajte aktivirani kvasac sa vodom. Zamesite lepljivo testo. Pokrijte testo krpom i ostavite 1 sat na toplom mestu da udvostruči zapreminu. Premesite i oblikujte veknu. Stavite u kalup obložen papirom za pečenje. Zagrejte rernu na 220 °C. Pecite 15 minuta na toj temperaturi, pa smanjite na 190 °C i pecite još 30 minuta.

Uživajte!

