DOMAĆI RAŽANI HLEB: Domaći i aromatičan
Malo šta može zameniti ukus i miris domaćeg hleba. Ražani hleb je bogat, sočan i dugotrajan – ostaje svež više dana, a sa svakim parčetom oseća se tradicija i toplina domaće kuhinje.
Sastojci:
- 500 gr raženog brašna od celog zrna (tip 2000)
- 300 ml tople vode
- 1 kesica suvog kvasca (7 g) ili 20 g svežeg
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica šećera ili meda (za aktiviranje kvasca)
Priprema:
U čaši pomešajte toplu vodu, šećer/med i kvasac. Ostavite 5–10 minuta dok se ne pojavi pena. U činiji izmešajte brašno i so. Dodajte aktivirani kvasac sa vodom. Zamesite lepljivo testo. Pokrijte testo krpom i ostavite 1 sat na toplom mestu da udvostruči zapreminu. Premesite i oblikujte veknu. Stavite u kalup obložen papirom za pečenje. Zagrejte rernu na 220 °C. Pecite 15 minuta na toj temperaturi, pa smanjite na 190 °C i pecite još 30 minuta.
Uživajte!
