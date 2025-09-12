KROFNE SA SIROM I ŠEĆEROM U PRAHU: Recept za mirisne krofne
Kada se u kući raširi miris vanile i prženog testa, zna se da nastaje nešto posebno. Ove krofne sa svežim sirom su hrskave spolja, a nežne i vazdušaste iznutra. Spremne za svega nekoliko minuta, uz obilan sloj šećera u prahu, savršene su za trenutke kada poželite brzu, domaću poslasticu.
Sastojci
- 250 gr polumasnog svežeg sira
- 2 jaja
- 3 kašike šećera
- 1 kašičica vanilin šećera
- 1 šolja univerzalnog brašna (oko 150 g)
- 1 kašičica praška za pecivo
- prstohvat soli
- ulje za prženje
- šećer u prahu za posipanje
Priprema
U činiji izgnječite sveži sir, dodajte jaja, šećer i vanilin šećer i mešajte dok ne dobijete glatku smesu. Dodajte prosejano brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Mešajte dok se ne formira gusta smesa. Zagrejte ulje u dubljoj šerpi na 170–180 °C. Kašikom uzimajte delove testa i pažljivo ih spuštajte u vruće ulje. Pržite u porcijama dok krofne ne porumene, okrećući ih da se ravnomerno isprže. Vadite na papirni ubrus da se ocedi višak ulja. Dok su još tople, obilno pospite šećerom u prahu i odmah poslužite.
Ptijatno!
