PITA PICA: Recept za neodoljivu kombinaciju ukusa

Milena Tomasevic

23. 08. 2025. u 08:00

Danas sa vama delimo recept za pitu-picu – neodoljivu kombinaciju mekanog testa, bogatog fila i mirisa koji osvajaju na prvi zalogaj. Savršena je za porodični ručak ili druženje sa prijateljima.

ПИТА ПИЦА: Рецепт за неодољиву комбинацију укуса

FOTO: Novosti


Sastojci

Fil
  • 3 jajeta
  • malo soli
  • 1 čaša (od 2dl) jogurta
  • 1/2 čaše ulja
  • 1 čaša brašna
  • 1/2 praška za pecivo


I još

  • 500 gr kora za pitu
  • 300 gr šunke
  • 300 gr kačkavalja
  • kečap
  • origano
  • susam


Priprema

Umutiti jaja, dodati malo soli, jogurt, ulje, brašno i prašak za pecivo.
Šunku i kačkavalj izrendati.
Pakovanje kora podeliti na 3 dela, za tri rolata, 5 kora za jedan rolat.
Ređati kora, fil (3 kašike), kora, fil, kora, fil, kečap, kavkavalj, kora, fil, šunka, kečap, origano.
Urolati. Napraviti tako još 2 rolata. Ostaviti 3 kašike fila za premazivanje rolata.
Rolate staviti u pleh, podmazan ili obložen papirom za pečenje, premazati svaki kašikom fila i posuti susamom.
Peći 35-40 minuta u rerni zagrejanoj na 200 stepeni
Pokriti krpom da se prohlade, iseći i poslužiti.

Prijatno!

