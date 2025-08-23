PITA PICA: Recept za neodoljivu kombinaciju ukusa
Danas sa vama delimo recept za pitu-picu – neodoljivu kombinaciju mekanog testa, bogatog fila i mirisa koji osvajaju na prvi zalogaj. Savršena je za porodični ručak ili druženje sa prijateljima.
Fil
- 3 jajeta
- malo soli
- 1 čaša (od 2dl) jogurta
- 1/2 čaše ulja
- 1 čaša brašna
- 1/2 praška za pecivo
I još
- 500 gr kora za pitu
- 300 gr šunke
- 300 gr kačkavalja
- kečap
- origano
- susam
Priprema
Umutiti jaja, dodati malo soli, jogurt, ulje, brašno i prašak za pecivo.
Šunku i kačkavalj izrendati.
Pakovanje kora podeliti na 3 dela, za tri rolata, 5 kora za jedan rolat.
Ređati kora, fil (3 kašike), kora, fil, kora, fil, kečap, kavkavalj, kora, fil, šunka, kečap, origano.
Urolati. Napraviti tako još 2 rolata. Ostaviti 3 kašike fila za premazivanje rolata.
Rolate staviti u pleh, podmazan ili obložen papirom za pečenje, premazati svaki kašikom fila i posuti susamom.
Peći 35-40 minuta u rerni zagrejanoj na 200 stepeni
Pokriti krpom da se prohlade, iseći i poslužiti.
Prijatno!
