PITA PICA: Recept za neodoljivu kombinaciju ukusa

Danas sa vama delimo recept za pitu-picu – neodoljivu kombinaciju mekanog testa, bogatog fila i mirisa koji osvajaju na prvi zalogaj. Savršena je za porodični ručak ili druženje sa prijateljima.

FOTO: Novosti





3 jajeta

malo soli

1 čaša (od 2dl) jogurta

1/2 čaše ulja

1 čaša brašna

1/2 praška za pecivo

Fil



I još

500 gr kora za pitu

300 gr šunke

300 gr kačkavalja

kečap

origano

susam



Priprema



Umutiti jaja, dodati malo soli, jogurt, ulje, brašno i prašak za pecivo.

Šunku i kačkavalj izrendati.

Pakovanje kora podeliti na 3 dela, za tri rolata, 5 kora za jedan rolat.

Ređati kora, fil (3 kašike), kora, fil, kora, fil, kečap, kavkavalj, kora, fil, šunka, kečap, origano.

Urolati. Napraviti tako još 2 rolata. Ostaviti 3 kašike fila za premazivanje rolata.

Rolate staviti u pleh, podmazan ili obložen papirom za pečenje, premazati svaki kašikom fila i posuti susamom.

Peći 35-40 minuta u rerni zagrejanoj na 200 stepeni

Pokriti krpom da se prohlade, iseći i poslužiti.



Prijatno!