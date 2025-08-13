GNEZDA SA ŠUNKOM I SIROM: Recept koji osvaja na prvi zalogaj
Meke, mirisne i pune sira i šunke – gnezda sa šunkom i sirom osvajaju na prvi zalogaj. Ove pahuljaste pogačice savršene su za porodični doručak, užinu ili kao toplo predjelo koje će svi voleti.
- 40 gr svežeg kvasca
- 200 ml toplog mleka
- 1 kašičica šećera
- 1 kašičica soli
- 50 ml ulja
- 100 ml tople vode
- 1 prašak za pecivo
- 500 do 600 gr brašna
Priprema
U toplo mleko dodati kvasac, šećer i malo brašna i ostaviti da nadođe. Pomešati brašno, so, pecivo, ulje, vodu i dodati nadošao kvasac. Zamesiti mekano lepljivo testo i prebaciti ga u nauljenu činiju i ostaviti da nadođe sat vremena. Vaditi loptice, napraviti udubljenje i puniti nadevom po želji.
Možete od ovog testa napraviti i čamce sa spanaćem i sirom.
Nadev 1: šunka, kačkavalj, 1 jaje, 1 kašika pavlake.
Nadev 2: sir, spanać, 1 jaje, 1 kašika pavlake, malo kačkavalja.
Prijatno!
