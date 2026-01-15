Bakini recepti

NAJHRSKAVIJI KROMPIR: Recept koji osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

15. 01. 2026. u 07:00

Ako tražite savršen prilog ili brzi ručak koji je spolja neodoljivo hrskav, a iznutra mekan i kremast – ovaj recept je pravi izbor. Uz nekoliko jednostavnih trikova i sastojke koje već imate kod kuće, dobićete krompir kao iz restorana.

НАЈХРСКАВИЈИ КРОМПИР: Рецепт који осваја на први залогај

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 1 kg krompira
  • ulje (po potrebi)
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica slatke paprike
  • 1 kašičica suvog peršuna
  • 1 kašičica belog luka u granulama

Priprema:

Krompir oljuštite i isecite na kriške, pa ga prebacite u šerpu, nalijte vodom i stavite da se kuva oko 10 minuta – tek toliko da omekša.

Za to vreme u pleh sipajte ulje tako da bogato prekrije dno i stavite ga u rernu da se zagreva na 200 stepeni.

Kada je krompir skuvan, dobro ga procedite i lagano protresite u cediljki ili šerpi kako bi se spolja malo razmekšso. Dodajte sve začine i malo ulja, pa dobro izmešajte.

Krompir pažljivo sipajte u već vrelo ulje iz rerne, promešajte i vratite u rernu da se peče oko 40 minuta. Tokom pečenja povremeno promešajte da ravnomerno porumeni.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

REBARCA IZ RERNE: Nikad bolja rebarca – mekana, sočna i sa domaćom glazurom kojoj je nemoguće odoleti
Ručak dana

0 2

REBARCA IZ RERNE: Nikad bolja rebarca – mekana, sočna i sa domaćom glazurom kojoj je nemoguće odoleti

Ako tražite ideju za ručak koji izgleda i miriše kao iz vrhunskog restorana, a priprema se jednostavno – ovaj recept je pravi izbor. Svinjska rebarca pečena sporo u rerni postaju neverovatno meka, dok ih slatko-dimljena glazura pretvara u pravu gastronomsku senzaciju. Jelo koje se topi u ustima i bez greške postaje glavna zvezda trpeze.

14. 01. 2026. u 22:00 >> 21:37

GRERŠLA SA DIMLJENIM MESOM: Recept za zdrav ručak
Bakini recepti

0 1

GRERŠLA SA DIMLJENIM MESOM: Recept za zdrav ručak

Geršla (oljušteni ječam) je hranljiva žitarica dobijena poliranjem i uklanjanjem ljuske zrna ječma, bogata vlaknima, mineralima (kalijum, fosfor, gvožđe) i B vitaminima, koja se koristi za pripremu supa, čorbi, salata i kaša, povoljno utiče na varenje, holesterol i regulaciju šećera u krvi, a u kulinarstvu se kuva poput pirinča.

14. 01. 2026. u 11:00 >> 06:42

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATI TUŽILI SNEŽANU: Pevačica im uzvratila -Ne želim da se bavim bezveznjakovićima

HRVATI TUŽILI SNEŽANU: Pevačica im uzvratila -"Ne želim da se bavim bezveznjakovićima"