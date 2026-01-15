NAJHRSKAVIJI KROMPIR: Recept koji osvaja na prvi zalogaj
Ako tražite savršen prilog ili brzi ručak koji je spolja neodoljivo hrskav, a iznutra mekan i kremast – ovaj recept je pravi izbor. Uz nekoliko jednostavnih trikova i sastojke koje već imate kod kuće, dobićete krompir kao iz restorana.
- 1 kg krompira
- ulje (po potrebi)
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica slatke paprike
- 1 kašičica suvog peršuna
- 1 kašičica belog luka u granulama
Priprema:
Krompir oljuštite i isecite na kriške, pa ga prebacite u šerpu, nalijte vodom i stavite da se kuva oko 10 minuta – tek toliko da omekša.
Za to vreme u pleh sipajte ulje tako da bogato prekrije dno i stavite ga u rernu da se zagreva na 200 stepeni.
Kada je krompir skuvan, dobro ga procedite i lagano protresite u cediljki ili šerpi kako bi se spolja malo razmekšso. Dodajte sve začine i malo ulja, pa dobro izmešajte.
Krompir pažljivo sipajte u već vrelo ulje iz rerne, promešajte i vratite u rernu da se peče oko 40 minuta. Tokom pečenja povremeno promešajte da ravnomerno porumeni.
Prijatno!
