NAJHRSKAVIJI KROMPIR: Recept koji osvaja na prvi zalogaj

Ako tražite savršen prilog ili brzi ručak koji je spolja neodoljivo hrskav, a iznutra mekan i kremast – ovaj recept je pravi izbor. Uz nekoliko jednostavnih trikova i sastojke koje već imate kod kuće, dobićete krompir kao iz restorana.

FOTO: Novosti





1 kg krompira

ulje (po potrebi)

1 kašičica soli

1 kašičica slatke paprike

1 kašičica suvog peršuna

1 kašičica belog luka u granulama

Priprema:

Krompir oljuštite i isecite na kriške, pa ga prebacite u šerpu, nalijte vodom i stavite da se kuva oko 10 minuta – tek toliko da omekša.

Za to vreme u pleh sipajte ulje tako da bogato prekrije dno i stavite ga u rernu da se zagreva na 200 stepeni.

Kada je krompir skuvan, dobro ga procedite i lagano protresite u cediljki ili šerpi kako bi se spolja malo razmekšso. Dodajte sve začine i malo ulja, pa dobro izmešajte.

Krompir pažljivo sipajte u već vrelo ulje iz rerne, promešajte i vratite u rernu da se peče oko 40 minuta. Tokom pečenja povremeno promešajte da ravnomerno porumeni.

Prijatno!