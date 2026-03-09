KAKAV CIRKUS U HUMSKOJ! Damir Čakar nije glavni trener u Partizanu, stigao i dokaz

RASULO u Humskoj! Porazom u Novom Sadu od Vojvodine (3:0) nastavljena je agonija fudbalera Partizana.

FOTO: FK Partizan

Naime, u Humskoj se dešvaju neke neverovatne stvari, a jedna od njih isplivala je posle poraza na stadionu "Karađorđe".

Damir Čakar i dalje nije imenovan za trenera Partizana. U zvaničnom protokolu za utakmicu na "Karađorđu", Čakar se ne vodi kao šef stručnog štaba, nego "drugi pomoćnik" prenosi "Mondo".

U zvaničnom protokolu za utakmicu Partizan nema šefa stručnog štaba, kao prvi asistent imenovan je Đorđije Ćetković, kao drugi asistent je Damir Čakar, a tu su još i fizioterapeut Dušan Nikolić, doktor Marko Ličanin, trener golmana Goran Vuković, trener Analitičar Miloš Garić, komesar za bezbednost Petar Milčanović, trener specijalista Petar Milčanović i predstavnik kluba Milan Milijaš.

Ista situacija bila je i na meču sa OFK Beogradom, a isti izbor ističe da razlog zašto Damir Čakar i dalje nije imenovan za šefa stručnog štaba je to što klub nije raskinuo ugovor sa njegovim prethodnikom Nenadom Stojakovićem.

