KAKAV CIRKUS U HUMSKOJ! Damir Čakar nije glavni trener u Partizanu, stigao i dokaz
RASULO u Humskoj! Porazom u Novom Sadu od Vojvodine (3:0) nastavljena je agonija fudbalera Partizana.
Naime, u Humskoj se dešvaju neke neverovatne stvari, a jedna od njih isplivala je posle poraza na stadionu "Karađorđe".
Damir Čakar i dalje nije imenovan za trenera Partizana. U zvaničnom protokolu za utakmicu na "Karađorđu", Čakar se ne vodi kao šef stručnog štaba, nego "drugi pomoćnik" prenosi "Mondo".
U zvaničnom protokolu za utakmicu Partizan nema šefa stručnog štaba, kao prvi asistent imenovan je Đorđije Ćetković, kao drugi asistent je Damir Čakar, a tu su još i fizioterapeut Dušan Nikolić, doktor Marko Ličanin, trener golmana Goran Vuković, trener Analitičar Miloš Garić, komesar za bezbednost Petar Milčanović, trener specijalista Petar Milčanović i predstavnik kluba Milan Milijaš.
Ista situacija bila je i na meču sa OFK Beogradom, a isti izbor ističe da razlog zašto Damir Čakar i dalje nije imenovan za šefa stručnog štaba je to što klub nije raskinuo ugovor sa njegovim prethodnikom Nenadom Stojakovićem.
