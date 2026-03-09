PARTIZAN SMENIO ČAKARA! Srđan Blagojević je novi/stari trener crno-belih!
FK Partizan ponovo je postavio Srđana Blagojevića na mesto glavnog trenera.
Na danas održanoj sednici Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan izvršena je analiza sportskih rezultata od starta prolećnog dela prvenstva. Rezultati su za Klub neprihvatljivi. Dodatno je ocenjeno da je neophodno da se preduzmu aktivnosti kako bi se kriza rezultata, a posebno kriza stručnog rada, zaustavile.
Upravni odbor je većinom glasova (4-1) imenovao Srđana Blagojevića za novog šefa stručnog štaba.
Novi stručni štab će sa radom početi sutra, 10. marta 2026. godine. - stoji u saopštenju Partizana.
