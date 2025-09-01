Bakini recepti

SUPA OD SOČIVA I POVRĆA: Recept za bogatu čorbu punu vitamina

Milena Tomasevic

01. 09. 2025. u 18:00

OVA bogata čorba od sočiva i povrća savršeno će se uklopiti u svaki obrok, bilo da su dani topli ili hladni. Brzo pripremljiva i puna vitamina, idealna je za sve koji traže ukusan i zdrav obrok.

СУПА ОД СОЧИВА И ПОВРЋА: Рецепт за богату чорбу пуну витамина

FOTO: Novosti

  • 1 glavica crnog luka
  • 2 šargarepe
  • 1 stabljika celera
  • 2 čena belog luka
  • 1 lovorov list
  • origano i bosiljak
  • 1 konzerva paradajza
  • 1 šolja sočiva
  • 1,5 l vode
  • 400 gr spanaća
  • 2 kašike sirćeta
  • maslinovo ulje
  • so i crni biber 

Priprema

Operite sočivo i krčkajte 10 minuta na laganoj vatri. Dodajte 4 kašike maslinovog ulja,  crni luk, šargarepu, celer i beli luk. Sve dobro propržite 5 minuta. Dodajte začine (lovorov list, bosiljak i origano), sočivo, vruću vodu, so i crni biber i 2 kašike sirćeta. Ostavite da se krčka 20 minuta na  srednjoj temperaturi. U poslednja 3 minuta dodajte spanać.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum

TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum