SUPA OD SOČIVA I POVRĆA: Recept za bogatu čorbu punu vitamina
OVA bogata čorba od sočiva i povrća savršeno će se uklopiti u svaki obrok, bilo da su dani topli ili hladni. Brzo pripremljiva i puna vitamina, idealna je za sve koji traže ukusan i zdrav obrok.
- 1 glavica crnog luka
- 2 šargarepe
- 1 stabljika celera
- 2 čena belog luka
- 1 lovorov list
- origano i bosiljak
- 1 konzerva paradajza
- 1 šolja sočiva
- 1,5 l vode
- 400 gr spanaća
- 2 kašike sirćeta
- maslinovo ulje
- so i crni biber
Priprema
Operite sočivo i krčkajte 10 minuta na laganoj vatri. Dodajte 4 kašike maslinovog ulja, crni luk, šargarepu, celer i beli luk. Sve dobro propržite 5 minuta. Dodajte začine (lovorov list, bosiljak i origano), sočivo, vruću vodu, so i crni biber i 2 kašike sirćeta. Ostavite da se krčka 20 minuta na srednjoj temperaturi. U poslednja 3 minuta dodajte spanać.
Prijatno!
